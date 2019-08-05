Могилев отрицает пророссийские настроения в Крыму накануне аннексии

Бывший премьер-министр Автономной республики Крым Анатолий Могилев не заметил усиления пророссийских настроений на полуострове накануне российской аннексии весной 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

По словам Могилева, пророссийских настроений на полуострове не было в тот период, а если бы такие были, то, по его словам, он прекратил бы их.

"(Глава окупированного Крыма, - ред.) Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Поэтому какие-то пророссийские настроения или движения, если бы они появились - я бы сразу их прекратил. Их не было вообще", - утверждает Могилев.

Отметим, Могилева, который занимал должность премьер-министра Крыма с ноября 2011 года, крымский парламент отправил в отставку 27 февраля 2014 года. Тогда же крымские депутаты приняли решение о проведении "референдума", по результатам которого Россия аннексировала Крым. В начале 2014 года Анатолий Могилев возглавлял крымскую республиканскую организацию Партии регионов, а на выборах президента Украины 2010 года – крымский штаб Виктора Януковича.

Напомним, ранее суд продлил срок содержания под стражей "бывшего министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, которого обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.