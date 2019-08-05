Могильов заперечує проросійські настрої у Криму напередодні анексії

Колишній прем’єр-міністр Автономної республіки Крим Анатолій Могильов не помітив посилення проросійських настроїв на півострові напередодні російської анексії навесні 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Могильова, проросійських настроїв на півострові не було у той період, а якби такі були, то, за його словами, він припинив би їх.

"(Глава окупованого Криму, - ред.) Аксьонов на той момент ніякої сили не мав. Тому якісь проросійські настрої або рухи якби вони з’явилися - я б відразу їх припинив. Їх не було взагалі", - стверджує Могильов.

Відзначимо, Могильова, який займав посаду прем’єр-міністра Криму з листопада 2011 року, кримський парламент відправив у відставку 27 лютого 2014 року. Тоді ж кримські депутати ухвалили рішення про проведення "референдуму", за результатами якого Росія анексувала Крим. На початку 2014 року Анатолій Могильов очолював кримську республіканську організацію Партії регіонів, а на виборах президента України 2010 року – кримський штаб Віктора Януковича.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва продовжив строк утримання під вартою "колишньому міністру охорони здоров'я Криму" Петру Михальчевському, якого обвинувачують у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.