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Синоптики назвали регіони, в яких очікуються найгірші погодні умови

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 16:06
Фото: сніг у місті (Надія Ковтан/РБК-Україна)
Фото: сніг у місті (Надія Ковтан/РБК-Україна)

Частка снігового покриву по Україні значно зросте

Найгірші погодні умови внаслідок циклонів очікуються лише у декількох областях. Про це на оперативному штабі ДСНС повідомив Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру, передає кореспондент РБК-Україна.

"17 та 19 березня ми очікуємо два середньої активності циклона. Перший з них 17 березня вийде з Балкан і буде переміщуватись через Молдову. 18 числа циклон вийде за межі України. І на зміну йому прийде інший. Але під його впливом буде південний захід України. 19 він почне рухатись, погіршуючи стан погодних умов у центральних, південних і частково східних територій", - повідомив він.

За його словами, частка снігового покриву по Україні значно зросте.

"Частка снігового покриву зросте в додаток до того, що є зараз. Найменше буде в Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях", - зазначив Кульбіда.

Найбільш небезпечне поєднання природних явищ очікується в декількох областях: Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, половина Сумської області, північ Харківської та Запорізької областей, а також крайній захід Вінницької, південь Тернопільської та східні райони Закарпатської областей. 

"Тут буде комплексне поєднання найбільш небезпечних умов", - додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що через негоду в Україні можливі порушення в роботі об'єктів інфраструктури.

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Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, синоптики
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