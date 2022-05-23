Найбільша кількість тривог за 3 місяці. У Дніпропетровській області сьогодні чотири "прильоти"
Сьогодні, 23 травня, в Дніпропетровській області найбільша кількість тривог з початку війни з Росією. Російські війська завдали по регіону чотири ракетні удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
"Напевно, сьогодні Дніпропетровська область пережила більше повітряних тривог протягом одного дня за останні три місяці. Сьогодні у нас відразу кілька "прильотів", - написав Лукашук у своєму Telegram-каналі.
За його словами, один ракетний удар припав по Павлограду. Ще три - по Синельниківському району. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань з'ясовується.
Крім того, сьогодні окупанти обстріляли села Ганнівка і Мала Костромка Криворізького району. В результаті атаки ніхто не постраждав.
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Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резничеко повідомив, що ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Він додав, що завдано серйозних пошкоджень коліям та електромережі.
"Коли відновимо рух, поки що незрозуміло", - зазначив він.
За його словами, внаслідок ракетного удару пошкоджені дахи та вибиті вікна у 12 будинках. Загиблих та постраждалих немає.
Як повідомили в Офісі генпрокурора України, населені пункти Криворізького району обстріляли забороненими касетними боєприпасами. За даним фактом порушено кримінальну справу.
Нагадаємо, вчора окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району, потрапивши в річку Самару.
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