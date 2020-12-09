ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Наибольшее количество тестов на COVID-19 в Украине делают в Киеве - более 400 на 100 тыс. населения, - Кличко

Киев, Среда 09 декабря 2020 14:59
Наибольшее количество тестов на COVID-19 в Украине делают в Киеве - более 400 на 100 тыс. населения, - Кличко
Автор: РБК-Украина

Киев делает наибольшее количество тестов из всех городов Украины.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы от СМИ.

"Киев делает наибольшее количество тестирований из всех городов Украины - более 400 тестов на 100 000 населения", - заявил мэр Кличко.

Также, по словам Кличко, в столичных медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, остается для приема пациентов больше половины койко-мест.

"В столице увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации и пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. В стационарах медучреждений города сегодня лечится 2001 больной коронавирус, из них 8 детей. 1201 пациент находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1419 человек. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных... Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 50 процентов", - отметил Виталий Кличко.

Нагадаємо, всього за добу в Україні підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 14 554 особи. Найбільше нових випадків зараження виявили в Києві, Одеській, Київській, Черкаській та Запорізькій областях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Виталий КличкоКиевКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь