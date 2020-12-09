Найбільшу кількість тестів на COVID-19 в Україні роблять у Києві - понад 400 на 100 тис. населення, - Кличко

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Київ робить найбільшу кількість тестів з усіх міст України.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

"Київ робить найбільшу кількість тестувань з усіх міст України - понад 400 тестів на 100 тисяч населення", - заявив мер Кличко.

Також, за словами Кличка, у столичних медзакладах, де лікують хворих на коронавірус залишається для прийому пацієнтів більш ніж половина койко-місць.

"У столиці збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації та пацієнтів, які перебувають у важкому стані. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікується 2001 хворий на коронавірус, із них 8 дітей. 1201 пацієнт перебуває у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1419 людей. Під апаратами ШВЛ - 30 хворих... Заповненість ліжок в комунальних медзакладах - майже 50 відсотків", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, всього за добу в Україні підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 14 554 особи. Найбільше нових випадків зараження виявили в Києві, Одеській, Київській, Черкаській та Запорізькій областях.