UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нахабний новачок УПЛ підписав списаного "Шахтарем" легіонера

Фото: Лукас Тейлор приєднався до "зграї" Юрія Калітвінцева (polissyafc.com)
Автор: Антон Федорців

Оборонець Лукас Тейлор посеред сезону 2023/24 поповнив лави житомирського "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

28-річний латераль приєднався до "поліських вовків". Житомирянам він дістався безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента з 1 вересня.

Тейлор уклав із "Поліссям" контракт до кінця сезону. За нову команду бразилець виступатиме під 13-м номером. До Прем'єр-ліги оборонець вперше потрапив влітку 2018-го. За плечима Тейлора виступи за "Львів", "Дніпро-1" і "Шахтар".

Сезон 2022/23 латераль провів у складі "гірників". У всіх турнірах він зіграв 16 матчів, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист. Зрештою, Тейлор став чемпіоном України з "Шахтарем".

"Полісся" в сезоні 2023/24

Житомиряни розпочали дебютний сезон у Прем'єр-лізі з двох поразок у трьох стартових турах. Перша в історії перемога – над рівненським "Вересом" (2:0).

Згодом підопічні Юрія Калітвінцева стабілізували виступи. На цей момент "поліські вовки" набрали 19 очок і йдуть на другій сходинці в УПЛ. Тіньовий лідер першості – київське "Динамо" (15 пунктів, 3 матчі в запасі).

У рамках Кубка України "Полісся" здолало два раунди, вибивши волочиський "Агробізнес" (2:0) та "Дніпро-1" (1:1, пенальті – 5:4). Найкращий бомбардир житомирян у сезоні – Пилип Будківський (4 м'ячі).

 

 

До слова, раніше Срна став в. о. керманича "Шахтаря" замість ван Леувена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛЧемпионат Украины