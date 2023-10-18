Дерзкий новичок УПЛ подписал списанного "Шахтером" легионера

28-летний латераль присоединился к "полесским волкам". Житомирянам он достался бесплатно, поскольку имел статус свободного агента с 1 сентября.

Тейлор заключил с "Полесьем" контракт до конца сезона. За новую команду бразилец будет выступать под 13-м номером. В Премьер-лигу защитник впервые попал летом 2018-го. За плечами Тейлора выступления во "Львове", "Днепре-1" и "Шахтере".

Сезон 2022/23 латераль провел в составе "горняков". Во всех турнирах он сыграл 16 матчей, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист. В конце концов, Тейлор стал чемпионом Украины с "Шахтером".

"Полесье" в сезоне 2023/24

Житомиряне начали дебютный сезон в Премьер-лиге с двух поражений в трех стартовых турах. Первая в истории победа – над ровненским "Вересом" (2:0).

Впоследствии подопечные Юрия Калитвинцева стабилизировали выступления. К настоящему моменту "полесские волки" набрали 19 очков и идут на второй строчке в УПЛ. Теневой лидер первенства – киевское "Динамо" (15 пунктов, 3 матча в запасе).

В рамках Кубка Украины "Полесье" одолели два раунда, выбив волочисский "Агробизнес" (2:0) и "Днепр-1" (1:1, пенальти – 5:4). Лучший бомбардир житомирян в сезоне – Филипп Будкивский (4 мяча).