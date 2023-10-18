RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дерзкий новичок УПЛ подписал списанного "Шахтером" легионера

Фото: Лукас Тейлор присоединился к "стае" Юрия Калитвинцева (polissyafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Защитник Лукас Тейлор посреди сезона 2023/24 пополнил ряды житомирского "Полесья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

28-летний латераль присоединился к "полесским волкам". Житомирянам он достался бесплатно, поскольку имел статус свободного агента с 1 сентября.

Тейлор заключил с "Полесьем" контракт до конца сезона. За новую команду бразилец будет выступать под 13-м номером. В Премьер-лигу защитник впервые попал летом 2018-го. За плечами Тейлора выступления во "Львове", "Днепре-1" и "Шахтере".

Сезон 2022/23 латераль провел в составе "горняков". Во всех турнирах он сыграл 16 матчей, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист. В конце концов, Тейлор стал чемпионом Украины с "Шахтером".

"Полесье" в сезоне 2023/24

Житомиряне начали дебютный сезон в Премьер-лиге с двух поражений в трех стартовых турах. Первая в истории победа – над ровненским "Вересом" (2:0).

Впоследствии подопечные Юрия Калитвинцева стабилизировали выступления. К настоящему моменту "полесские волки" набрали 19 очков и идут на второй строчке в УПЛ. Теневой лидер первенства – киевское "Динамо" (15 пунктов, 3 матча в запасе).

В рамках Кубка Украины "Полесье" одолели два раунда, выбив волочисский "Агробизнес" (2:0) и "Днепр-1" (1:1, пенальти – 5:4). Лучший бомбардир житомирян в сезоне – Филипп Будкивский (4 мяча).

 

 

К слову, ранее Срна стал и. о. наставника "Шахтера" вместо ван Леувена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛЧемпионат Украины