Награждение лучших ритейлеров и ТРЦ страны RAU Awards 2021 состоится 10 сентября

10 сентября в ЦУМ Киев состоится V юбилейная церемония награждения лучших компаний сферы розничной торговли и торговой недвижимости Украины RAU Awards 2021. В этом году лучших ритейлеров и лучшие ТРЦ года будут награждать в 35-ти номинациях, из которых 18 относятся к ритейлу, 8 – к девелопменту и 6 – к сфере e-commerce. Особый приз вручается самым успешным людям из розничной торговли, девелопмента и электронной коммерции: «Персона года в ритейле», «Персона года в девелопменте» и «Персона года в e-commerce». Организатор мероприятия – Ассоциация ритейлеров Украины.
В этом году за звание лучших в ритейле и торговой недвижимости будут соревноваться 143 номинанта в ритейле и 120 – в девелопменте. Победители будут определены путем голосования представителей отрасли и Экспертного совета RAU Awards 2021, в который вошли 35 первых лиц и топ-менеджеров компаний с безупречной репутацией и высокой экспертизой в сфере.
Среди торговых сетей в FMCG, номинированных на премию RAU Awards 2021 – гипермаркеты «Ашан», «Мегамаркет», Metro Cash & Carry, Fozzy Cash & Carry, супермаркеты Novus, «Сильпо», «Велмарт», Varus, компактные супермаркеты и мини-маркеты АТБ, «Рукавичка», «Фора», «Файно маркет», «ЭКО маркет», «КОЛО», торговая сеть «Копійка», «Свій маркет», Thrash!, «ЛотОК», «Мясомаркет» и другие. Среди номинантов в сегменте drogerie – EVA, Watsons, Prostor и др., в сегменте техники, электроники и гаджетов – Eldorado, «Фокстрот», «Алло», «Цитрус», Comfy, MOYO, TTT.ua и ВМ Техника. Впервые на RAU Awards будут определены лучшие компании сферы розничной торговли в сегменте «Dollar Store», где будут оцениваться торговые сети, предлагающие товары непродуктового сегмента по фиксированной цене. На эту номинацию выдвинуты «Копійочка», «Аврора», One Price и «Червоний маркет».
Также лучших ритейлеров традиционно определят в таких сегментах:
В категории «Девелопмент» RAU Awards 2021 будут определены лучшие ТРЦ/Shopping Centre, работающие в городах-миллионниках, и отдельно – торгово-развлекательные центры, расположенные в областных центрах.
Среди номинантов RAU Awards 2021 в категории ТРЦ / Shopping Centre:
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В этом году – особая номинация RAU Awards 2021 – «Открытие года в девелопменте», на которую выдвинуты ТРЦ, открытые в период с июля 2020 по июнь 2021: «Мегамолл» (Винница, 2-я очередь), S)mall (Винница), Apollo (Днепр, 2-я очередь), OLDI (Житомир), Nikolsky (Харьков).
Всего в этом году добавилось 7 новых номинаций RAU Awards. Среди них – «Ритейлер года в аптечной отрасли», «Ритейлер года в сегменте оптики и сопутствующих товаров», «Ритейлер года в сегменте товаров для домашних животных», «Ритейлер года в сегменте ТЭК» и др. В short list этих номинаций попали сети с наибольшим количеством точек, среди которых – аптеки «Доброго дня», «Магнолия» (АНЦ, «Копійка» и др.), «Подорожник», Зі, D.S., Farmacia, «Здорова родина» и др., оптики «Люксоптика», Fielmann, «Оптика Люксор», «Перша оптика», сети магазинов для домашних животных MasterZoo, ZooУголок, ZooBonus, ZooЛогия и др. Среди номинированных компаний сегмента ТЭК – сети АЗК с наибольшим количеством точек: «Укрнафта», WOG, KLO, OKKO, Аміс, БРСМ-Нафта, Shell, Socar.
Победители в каждой номинации сфер ритейла и девелопмента будут определены по результатам голосования Экспертного совета и участников рынка, в процентном соотношении 55% к 45%, где 55% – оценка членов жюри. Лучших ритейлеров в e-commerce будет определено по результатам анализа их деятельности в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. Оценка будет проводиться по данным открытых источников и результатам анализа таких критериев, как посещаемость сайта, количество уникальных пользователей, количество отказов и др.
Среди членов Экспертного совета RAU Awards 2021:
Титульный партнер мероприятия – LC Waikiki, партнеры мероприятия – ЦУМ Киев, Budhouse group, Linden Luxury Residences, Alef Estate, цветочный партнер TORY, «Крайна» и другие.
Церемония награждения RAU Awards 2021 состоится 10 сентября с 19:00 до 23:00 на крыше ЦУМ Киев. Обязательное соблюдение дресс-кода вечеринки – Smart Casual, Red and White.
Контактное лицо по вопросам регистрации:
Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / o.kobceva@rau.ua)
По вопросам партнерства:
Юлия Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua)
Анна Куприенко – Business Development Manager (+38 063 566 75 93 / a.kupriienko@rau.ua)