Нагородження кращих рітейлерів та ТРЦ країни RAU Awards 2021 відбудеться 10 вересня

10 вересня в ЦУМ Київ відбудеться V ювілейна церемонія нагородження кращих компаній сфери роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості України RAU Awards 2021 . Цього року кращих рітейлерів і кращі ТРЦ року будуть нагороджувати в 35-ти номінаціях, з яких 18 відносяться до рітейлу, 8 – до девелопменту та 6 – до сфери e-commerce. Особливий приз вручається найуспішнішим людям з роздрібної торгівлі, девелопменту та електронної комерції: «Персона року в рітейлі», «Персона року в девелопменті» та «Персона року в e–commerce». Організатор заходу – Асоціація рітейлерів України.

Цього року за звання кращих в рітейлі та торговельній нерухомості будуть змагатися 143 номінанта в рітейлі та 120 – в девелопменті. Переможців буде визначено шляхом голосування учасників галузі та Експертної ради RAU Awards 2021, до якої увійшло 35 перших осіб і топ-менеджерів компаній з бездоганною репутацією і високою експертизою в галузі.

Серед торговельних мереж в FMCG, номінованих на премію RAU Awards 2021 – гіпермаркети «Ашан», «МегаМаркет», Metro Cash & Carry, Fozzy Cash & Carry, супермаркети Novus, «Сільпо», «Велмарт», Varus, компактні супермаркети та міні-маркети АТБ, «Рукавичка», «Фора», «Файно маркет», «ЕКО маркет», «КОЛО», торговельна мережа «Копійка», «Свій маркет», Thrash!, «ЛотОК», «М’ясомаркет» та інші. Серед номінантів в сегменті drogerie – EVA, Watsons, Prostor тощо, у сегменті техніки, електроніки та гаджетів – Eldorado, «Фокстрот», «Алло», «Цитрус», Comfy, MOYO, TTT.ua та ВМ Техніка. Вперше на RAU Awards будуть визначені кращі компанії сфери роздрібної торгівлі у сегменті «Dollar Store», де оцінюватимуться торговельні мережі, що пропонують товари непродуктового сегменту за фіксованою ціною. На цю номінацію висунуто «Копійочку», «Аврору», One Price та «Червоний маркет».

Також кращих рітейлерів традиційно визначать у таких сегментах:

товари для дому та затишку (номіновано Leroy Merlin, «Епіцентр К», JYSK, «33 кв. м», Oldi, «ЛеоКераміка», «Агромат»);

(номіновано Leroy Merlin, «Епіцентр К», JYSK, «33 кв. м», Oldi, «ЛеоКераміка», «Агромат»); якірний fashion-орендар року (у цій номінації змагаються LC Waikiki, New Yorker, Inditex (Zara, Bershka, Zara Home, Stradivarius та ін.), Argo Center, H&M, LPP Group);

(у цій номінації змагаються LC Waikiki, New Yorker, Inditex (Zara, Bershka, Zara Home, Stradivarius та ін.), Argo Center, H&M, LPP Group); ювелірні прикраси (номіновано мережі «Золотий Вік»/«Срібний Вік», «Золота Країна»/«Срібна країна», Sova, «Укрзолото», Pandora, СЮФ, КЮЗ, TOUS, Zarina та ін.);

(номіновано мережі «Золотий Вік»/«Срібний Вік», «Золота Країна»/«Срібна країна», Sova, «Укрзолото», Pandora, СЮФ, КЮЗ, TOUS, Zarina та ін.); спортивний одяг та взуття (серед номінантів – Intersport, Sportmaster (Columbia, Weekender), Adidas/Reebok, Puma, New Balance, Delta Sport, «Мегаспорт», «Марафон», Under Armour та ін.);

(серед номінантів – Intersport, Sportmaster (Columbia, Weekender), Adidas/Reebok, Puma, New Balance, Delta Sport, «Мегаспорт», «Марафон», Under Armour та ін.); товари для дітей (серед номінантів – «Антошка», «Чудо Острів», Mothercare та ін.).

У категорії «Девелопмент» RAU Awards 2021 будуть визначені кращі ТРЦ/Shopping Centre, які працюють в містах-мільйонниках, й окремо – торгово-розважальні центри, які працюють в обласних центрах.

Серед номінантів RAU Awards 2021 у категорії ТРЦ/Shopping Centre:

малі, середні та великі ТРЦ поза міст-мільйонників: Lubava (Черкаси), Sky Park (Вінниця), «Сонячна Галерея» (Кривий Ріг), «Подоляни» (Тернопіль), «Оазис» (Хмельницький), Fabrika (Херсон), Hollywood Mall (Чернігів) та багато інших.

Lubava (Черкаси), Sky Park (Вінниця), «Сонячна Галерея» (Кривий Ріг), «Подоляни» (Тернопіль), «Оазис» (Хмельницький), Fabrika (Херсон), Hollywood Mall (Чернігів) та багато інших. малі, середні та великі ТРЦ у містах-мільйонниках: Dream Town (Київ), Gulliver (Київ), Ocean Plaza (Київ), «Проспект» (Київ), Sky Mall (Київ), Blockbuster Mall (Київ), River Mall (Київ), Retroville (Київ), Victoria Gardens (Львів), ЦУМ Київ, «Мануфактура» (Київ), Aladdin (Київ), Piramida (Київ), «Магелан» (Київ), РайON (Київ), Rive Gauche (Київ), Forum Lviv (Львів) та ін.

Цього року – особлива номінація RAU Awards 2021 – «Відкриття року в девелопменті», на яку висунуто ТРЦ, відкриті у період з липня 2020 по червень 2021 року: «МегаМолл» (Вінниця, 2-га черга), S)mall (Вінниця), Apollo (Дніпро, 2-га черга), OLDI (Житомир), Nikolsky (Харків).

Всього в цьому році додалось 7 нових номінацій RAU Awards. Серед них – «Рітейлер року в аптечній галузі», «РІтейлер року в сегменті оптики та супутніх товарів», «Рітейлер року в сегменті товарів для домашніх улюбленців», «Рітейлер року в сегменті ПЕК» та ін. В short list цих номінацій потрапили мережі з найбільшою кількістю точок, серед яких – аптеки «Доброго дня», «Магнолія» (АНЦ, «Копійка» та ін.), «Подорожник», Зі, D.S., Farmacia, «Здорова родина» та ін., оптики «Люксоптика», Fielmann, «Оптика Люксор», «Перша оптика», мережі магазинів для домашніх тварин MasterZoo, ZooУголок, ZooBonus, ZooЛогія та ін. Серед номінованих компаній сегменту ПЕК – мережі АЗК з найбільшою кількістю точок: «Укрнафта», WOG, KLO, OKKO, Аміс, БРСМ-Нафта, Shell, Socar.

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Переможців у кожній номінації сфер рітейлу та девелопменту буде визначено за результатами голосування Експертної ради та учасників ринку, у процентному співвідношенні 55% до 45%, де 55% – оцінка членів журі. Кращих рітейлерів в e-commerce буде визначено за результатами аналізу їх діяльності в період з 01.07.2020 по 30.06.2021. Оцінка проводитиметься за даними відкритих джерел та аналізу таких критеріїв, як відвідуваність сайту, кількість унікальних користувачів, кількість відмов та ін.

Серед членів Експертної ради RAU Awards 2021:

Володимир Тимочко , керуючий директор по прямих інвестиціях Dragon Capital;

, керуючий директор по прямих інвестиціях Dragon Capital; Андрій Жук , голова правління Асоціації рітейлерів України;

, голова правління Асоціації рітейлерів України; Рената Якубченієне , генеральний директор ТРЦ і БЦ Retroville;

, генеральний директор ТРЦ і БЦ Retroville; Максим Гаврюшин , операційний директор Budhouse Group;

, операційний директор Budhouse Group; Олексій Гришко , генеральний директор LC Waikiki Україна;

, генеральний директор LC Waikiki Україна; Ганна Чуботіна , генеральний директор Arricano Real Estate;

, генеральний директор Arricano Real Estate; Юлія Щаслива , генеральний директор ТРЦ Respublika Park;

, генеральний директор ТРЦ Respublika Park; Роман Ємець , керуючий директор ТРЦ Dream Town;

, керуючий директор ТРЦ Dream Town; Дмитро Деревицький , голова ради директорів мережі магазинів техніки «Алло»;

, голова ради директорів мережі магазинів техніки «Алло»; Вадим Орлов , СЕО мережі магазинів «Антошка»;

, СЕО мережі магазинів «Антошка»; Олексій Панасенко , заступник генерального директора мережі Novus;

, заступник генерального директора мережі Novus; Володимир Гончаров , заступник генерального директора ТОВ «Епіцентр К»;

, заступник генерального директора ТОВ «Епіцентр К»; Владлена Русина , операційний директор WOG;

, операційний директор WOG; Вікторія Луценко , генеральний директор «Ашан Україна»;

, генеральний директор «Ашан Україна»; Олексій Зозуля , СЕО «Фокстрот»;

, СЕО «Фокстрот»; Віктор Корсак , голова ради директорів Volwest Group;

, голова ради директорів Volwest Group; Тетяна Карлова , CEO Invogue Fashion Group;

, CEO Invogue Fashion Group; Михайло Нечипорчук , виконавчий директор ТРЦ River Mall;

, виконавчий директор ТРЦ River Mall; Дар’я Завадська , комерційний директор ТРЦ Ocean Plaza;

, комерційний директор ТРЦ Ocean Plaza; Леонід Погребняк, СЕО Union Group.

Титульний партнер заходу – LC Waikiki, партнери заходу – ЦУМ Київ, Budhouse group, Linden Luxury Residences, Alef Estate, квітковий партнер TORY, «Крайна» та інші.

Церемонія нагородження RAU Awards 2021 відбудеться 10 вересня з 19:00 до 23:00 на даху ЦУМ Київ. Обов’язкове дотримання дрес-коду вечірки – Smart Casual, Red and White.

Детальніше про захід

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Контактна особа з питань реєстрації:

Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / o.kobceva@rau.ua )

З питань партнерства:

Юлія Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua )