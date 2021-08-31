Награждение лучших ритейлеров и ТРЦ страны RAU Awards 2021 состоится 10 сентября

10 сентября в ЦУМ Киев состоится V юбилейная церемония награждения лучших компаний сферы розничной торговли и торговой недвижимости Украины RAU Awards 2021 . В этом году лучших ритейлеров и лучшие ТРЦ года будут награждать в 35-ти номинациях, из которых 18 относятся к ритейлу, 8 – к девелопменту и 6 – к сфере e-commerce. Особый приз вручается самым успешным людям из розничной торговли, девелопмента и электронной коммерции: «Персона года в ритейле», «Персона года в девелопменте» и «Персона года в e-commerce». Организатор мероприятия – Ассоциация ритейлеров Украины.

В этом году за звание лучших в ритейле и торговой недвижимости будут соревноваться 143 номинанта в ритейле и 120 – в девелопменте. Победители будут определены путем голосования представителей отрасли и Экспертного совета RAU Awards 2021, в который вошли 35 первых лиц и топ-менеджеров компаний с безупречной репутацией и высокой экспертизой в сфере.

Среди торговых сетей в FMCG, номинированных на премию RAU Awards 2021 – гипермаркеты «Ашан», «Мегамаркет», Metro Cash & Carry, Fozzy Cash & Carry, супермаркеты Novus, «Сильпо», «Велмарт», Varus, компактные супермаркеты и мини-маркеты АТБ, «Рукавичка», «Фора», «Файно маркет», «ЭКО маркет», «КОЛО», торговая сеть «Копійка», «Свій маркет», Thrash!, «ЛотОК», «Мясомаркет» и другие. Среди номинантов в сегменте drogerie – EVA, Watsons, Prostor и др., в сегменте техники, электроники и гаджетов – Eldorado, «Фокстрот», «Алло», «Цитрус», Comfy, MOYO, TTT.ua и ВМ Техника. Впервые на RAU Awards будут определены лучшие компании сферы розничной торговли в сегменте «Dollar Store», где будут оцениваться торговые сети, предлагающие товары непродуктового сегмента по фиксированной цене. На эту номинацию выдвинуты «Копійочка», «Аврора», One Price и «Червоний маркет».

Также лучших ритейлеров традиционно определят в таких сегментах:

товары для дома и уюта (номинирован Leroy Merlin, «Эпицентр К», JYSK, «33 кв. м», Oldi, «Леокерамика», «Агромат»);

(номинирован Leroy Merlin, «Эпицентр К», JYSK, «33 кв. м», Oldi, «Леокерамика», «Агромат»); якорный fashion-арендатор года (в этой номинации соревнуются LC Waikiki, New Yorker, Inditex (Zara, Bershka, Zara Home, Stradivarius и др.), Argo Center, H&M, LPP Group);

(в этой номинации соревнуются LC Waikiki, New Yorker, Inditex (Zara, Bershka, Zara Home, Stradivarius и др.), Argo Center, H&M, LPP Group); ювелирные украшения (номинированы сети «Золотой Век»/«Серебряный Век», «Золотая Страна»/«Серебряная страна», Sova, «Укрзолото», Pandora, СЮФ, КЮЗ, TOUS, Zarina и др.)

(номинированы сети «Золотой Век»/«Серебряный Век», «Золотая Страна»/«Серебряная страна», Sova, «Укрзолото», Pandora, СЮФ, КЮЗ, TOUS, Zarina и др.) спортивная одежда и обувь (среди номинантов – Intersport, Sportmaster (Columbia, Weekender), Adidas/Reebok, Puma, New Balance, Delta Sport, «Мегаспорт», «Марафон», Under Armour и др.)

(среди номинантов – Intersport, Sportmaster (Columbia, Weekender), Adidas/Reebok, Puma, New Balance, Delta Sport, «Мегаспорт», «Марафон», Under Armour и др.) товары для детей (среди номинантов – «Антошка», «Чудо Остров», Mothercare и др.).

В категории «Девелопмент» RAU Awards 2021 будут определены лучшие ТРЦ/Shopping Centre, работающие в городах-миллионниках, и отдельно – торгово-развлекательные центры, расположенные в областных центрах.

Среди номинантов RAU Awards 2021 в категории ТРЦ / Shopping Centre:

малые, средние и крупные ТРЦ вне городов-миллионников: Lubava (Черкассы), Sky Park (Винница), «Солнечная Галерея» (Кривой Рог), «Подоляны» (Тернополь), «Оазис» (Хмельницкий), Fabrika (Херсон), Hollywood Mall (Чернигов) и многие другие.

Lubava (Черкассы), Sky Park (Винница), «Солнечная Галерея» (Кривой Рог), «Подоляны» (Тернополь), «Оазис» (Хмельницкий), Fabrika (Херсон), Hollywood Mall (Чернигов) и многие другие. малые, средние и крупные ТРЦ в городах-миллионниках: Dream Town (Киев), Gulliver (Киев), Ocean Plaza (Киев), «Проспект» (Киев), Sky Mall (Киев), Blockbuster Mall (Киев), River Mall (Киев), Retroville (Киев), Victoria Gardens (Львов), ЦУМ Киев, «Мануфактура» (Киев), Aladdin (Киев), Piramida (Киев), «Магеллан» (Киев), РайON (Киев), Rive Gauche (Киев), Forum Lviv (Львов) и др.

Смотреть полный список номинаций и номинантов

В этом году – особая номинация RAU Awards 2021 – «Открытие года в девелопменте», на которую выдвинуты ТРЦ, открытые в период с июля 2020 по июнь 2021: «Мегамолл» (Винница, 2-я очередь), S)mall (Винница), Apollo (Днепр, 2-я очередь), OLDI (Житомир), Nikolsky (Харьков).

Всего в этом году добавилось 7 новых номинаций RAU Awards. Среди них – «Ритейлер года в аптечной отрасли», «Ритейлер года в сегменте оптики и сопутствующих товаров», «Ритейлер года в сегменте товаров для домашних животных», «Ритейлер года в сегменте ТЭК» и др. В short list этих номинаций попали сети с наибольшим количеством точек, среди которых – аптеки «Доброго дня», «Магнолия» (АНЦ, «Копійка» и др.), «Подорожник», Зі, D.S., Farmacia, «Здорова родина» и др., оптики «Люксоптика», Fielmann, «Оптика Люксор», «Перша оптика», сети магазинов для домашних животных MasterZoo, ZooУголок, ZooBonus, ZooЛогия и др. Среди номинированных компаний сегмента ТЭК – сети АЗК с наибольшим количеством точек: «Укрнафта», WOG, KLO, OKKO, Аміс, БРСМ-Нафта, Shell, Socar.

Победители в каждой номинации сфер ритейла и девелопмента будут определены по результатам голосования Экспертного совета и участников рынка, в процентном соотношении 55% к 45%, где 55% – оценка членов жюри. Лучших ритейлеров в e-commerce будет определено по результатам анализа их деятельности в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. Оценка будет проводиться по данным открытых источников и результатам анализа таких критериев, как посещаемость сайта, количество уникальных пользователей, количество отказов и др.

Среди членов Экспертного совета RAU Awards 2021:

Владимир Тимочко , управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital;

, управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital; Андрей Жук , глава правления Ассоциации ритейлеров Украины;

, глава правления Ассоциации ритейлеров Украины; Рената Якубчениене , генеральный директор ТРЦ и БЦ Retroville;

, генеральный директор ТРЦ и БЦ Retroville; Максим Гаврюшин , операционный директор Budhouse Group;

, операционный директор Budhouse Group; Алексей Гришко , генеральный директор LC Waikiki Украина;

, генеральный директор LC Waikiki Украина; Анна Чуботина , генеральный директор Arricano Real Estate;

, генеральный директор Arricano Real Estate; Юлия Счастливая , генеральный директор ТРЦ Respublika Park;

, генеральный директор ТРЦ Respublika Park; Роман Емец , управляющий директор ТРЦ Dream Town;

, управляющий директор ТРЦ Dream Town; Дмитрий Деревицкий , глава совета директоров сети магазинов техники «Алло»;

, глава совета директоров сети магазинов техники «Алло»; Вадим Орлов , СЕО сети магазинов «Антошка»;

, СЕО сети магазинов «Антошка»; Алексей Панасенко , заместитель генерального директора сети Novus;

, заместитель генерального директора сети Novus; Владимир Гончаров , заместитель генерального директора ООО «Эпицентр К»;

, заместитель генерального директора ООО «Эпицентр К»; Владлена Русина , операционный директор WOG;

, операционный директор WOG; Виктория Луценко , генеральный директор «Ашан Украина»;

, генеральный директор «Ашан Украина»; Алексей Зозуля , СЕО «Фокстрот»;

, СЕО «Фокстрот»; Виктор Корсак , глава совета директоров Volwest Group;

, глава совета директоров Volwest Group; Татьяна Карлова , CEO Invogue Fashion Group;

, CEO Invogue Fashion Group; Михаил Нечипорчук , исполнительный директор ТРЦ River Mall;

, исполнительный директор ТРЦ River Mall; Дарья Завадская , коммерческий директор ТРЦ Ocean Plaza;

, коммерческий директор ТРЦ Ocean Plaza; Леонид Погребняк, СЕО Union Group.





Титульный партнер мероприятия – LC Waikiki, партнеры мероприятия – ЦУМ Киев, Budhouse group, Linden Luxury Residences, Alef Estate, цветочный партнер TORY, «Крайна» и другие.

Церемония награждения RAU Awards 2021 состоится 10 сентября с 19:00 до 23:00 на крыше ЦУМ Киев. Обязательное соблюдение дресс-кода вечеринки – Smart Casual, Red and White.

Детальнее о мероприятии

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Контактное лицо по вопросам регистрации:

Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / o.kobceva@rau.ua )

По вопросам партнерства:

Юлия Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua )