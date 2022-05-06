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Награды получили более 11600 украинских защитников с начала войны

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Киев, Пятница 06 мая 2022 00:58
Награды получили более 11600 украинских защитников с начала войны Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Более 11600 украинских защитников отмечены государственными наградами с начала полномасштабного вторжения российских войск. Президент Украины Владимир Зеленский отметил их за мужество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.

Также он сообщил, что в четверг подписал указ о награждении 286 военнослужащих ВСУ.

"11 672 наших защитников и защитниц уже отмечены государственными наградами за мужество и эффективную защиту Украины - чуть больше, чем за 10 недель. Именно на плечах этих храбрых воинов и их побратимов держится сейчас Украина и, если честно, вся Европа", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский вручил государственные награды работникам ЧАЭС, которые обеспечивали безопасность на атомной электростанции в условиях российской оккупации.

Ранее Зеленский наградил 229 защитников Мариуполя, которые героически обороняют город.

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