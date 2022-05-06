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Нагороди отримали понад 11600 українських захисників з початку війни

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 00:58
Нагороди отримали понад 11600 українських захисників з початку війни Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Понад 11600 українських захисників відзначені державними нагородами з початку повномасштабного вторгнення російських військ. Президент України Володимир Зеленський відзначив їх за мужність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського.

Також він повідомив, що в четвер підписав указ про нагородження 286 військовослужбовців ЗСУ.

"11 672 наших захисників і захисниць вже відзначені державними нагородами за мужність і ефективний захист України - трохи більше, ніж за 10 тижнів. Саме на плечах цих хоробрих воїнів і їх побратимів тримається зараз Україна і, якщо чесно, вся Європа", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський вручив державні нагороди працівникам ЧАЕС, які забезпечували безпеку на атомній електростанції в умовах російської окупації.

Раніше Зеленський нагородив 229 захисників Маріуполя, які героїчно обороняють місто.

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