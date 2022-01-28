Награды и достижения Moneyveo за 2021 год

В 2021 году финансовой компании Moneyveo удалось покорить новые вершины в бизнесе и выйти на следующий виток развития. Организация продолжила совершенствовать клиентский сервис, трансформировать бизнес-культуру и процессы, удерживая *первенство в сфере небанковского онлайн-кредитования страны.

Доказательством стабильного доверия потребителей к сервису является постоянный рост клиентской базы Moneyveo и получение компанией первых позиций в национальных бизнес-рейтингах. Какие победы и достижения Манивео собрала в свою копилку ценностей за 2021 год – подробнее в материале.

Февраль. Компания удостоена национальной премии “Лучший ответ на COVID-19” от агентства “Выбор страны” за весомый вклад в борьбу с последствиями пандемии.

Март. Первенство в номинации Smart Finance в конкурсе Ukraine Smart Awards от CIS Events Group Ukrainе.

Независимый портал Finance.ua назвал Манивео лучшей среди микрофинансовых онлайн-организаций Украины с точки зрения удобства и качества обслуживания.

Манивео заняла лидирующие позиции сразу в трех номинациях в digital-рейтинге микрофинансовых компаний журнала Banker.ua: «Топ самые популярные сайты МФО», «Топ микрофинансовые организации по количеству брендовых запросов», «Топ МФО по числу подписчиков в социальных сетях» (данные были собраны за 2020-й год).

Апрель. Компания получила национальный диплом и звание «Лучшее предприятие Украины 2020» в области «Финансы» от Генеральной дирекции Всеукраинского научно-исследовательского центра эффективного управления и Научно-экспертного совета Международной программы «Лидеры XXI века».

Май. Манивео вручили 3 награды в рамках ежегодного конкурса FinAwards, основанного популярными сайтами о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua. Компания была признана лидером своей сферы – «Лучшая МФО онлайн», получила первенство в номинациях: «Технологии и инновации: МФО» и «Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов».

Moneyveo отметили на Всеукраинском конкурсе Leaders Fintech & Digital Banking – 2021 (золото в номинации «Лучший сервис онлайн-кредитования»), от Международного финансового клуба «Банкиръ».

Исследовательское экспертное бюро «Гильдия Брендов» признало компанию «Брендом года» 5-й год подряд в номинации «Финансы/Бизнес/IT».

Moneyveo вошла в топ-25 украинских компаний-лидеров диджитализации по версии бизнес-издания «Власть денег». Компания получила высокую оценку жюри за внедрение инновационных цифровых решений во все процессы деятельности, в частности стратегии digital 360.

Ассоциация украинских банков отметила Moneyveo дипломом "Лидер небанковского потребительского кредитования онлайн".

Июнь. Манивео вместе с партнерами – транзакционным банком IBOX BANK, международной платежной системой Visa и логистическим оператором “Нова Пошта” – анонсировала выпуск собственной платежной карты Veocard, первой на рынке небанковского онлайн-кредитования Украины.

«В 2021-м нам удалось реализовать несколько амбициозных целей. Однозначно самое значимое достижение прошлого года для нас – это выпуск первой на небанковском рынке платежной карты Veocard, который произошел благодаря объединению первоклассных партнеров. Для меня каждая наша победа – это не только признание успеха Манивео и высокого качества услуг на рынке. Это признание колоссального труда всей команды.

Мы внедряем инновационные модели управления и технологии, выводим на рынок успешные продукты, верим в образование и профессиональное развитие. И 2021-й стал в этом смысле особенным – мне удалось создать новую школу кинестетического бизнес-образования – Growth School. Это уникальная комбинация классического бизнес-образования и коучинга студентов на протяжении всего обучения.

Поэтому в новом году мы удивим вас не только новыми фичами – stay tuned!» – рассказывает CEO Moneyveo Алёна Андроникова.

А еще в июне компания была признана одним из лучших работодателей Украины согласно исследованию кадрового портала grc.ua.

Июль. Moneyveo победила в 25-м престижном бизнес-рейтинге «Финансовый Оскар», в номинации «Лучшая программа лояльности» – за создание наиболее успешной программы для привлечения и удержания клиентов. Рейтинг составлен журналом «Бизнес».

Манивео также попала в «Топ-25 лучших программ КСО» по версии бизнес-издания «Власть денег».

Август. Компания во второй раз получила престижную национальную премию «Выбор страны».

«В 2021 году наша команда делала все для того, чтобы пользователь получил еще более удобный сервис финансовой помощи. Каждая наша разработка, идея направлена ​​на улучшение услуги и взаимодействия с клиентом. Награды, полученные Манивео, – это приятный бонус комплексной работы и доказательство того, что наши клиенты ежедневно делают выбор оставаться с нами», – делится операционный директор Moneyveo Сергей Синченко.

Кроме того, в августе организация присоединилась к Глобальному договору ООН – стала частью крупнейшей в мире ассоциации корпоративно ответственного бизнеса – сети UN Global Compact.

Сентябрь. 7-я победа компании в национальном рейтинге качества товаров и услуг "Звезда качества", получение звания «Лучшее предприятие страны» в сфере небанковского онлайн-кредитования.

Кроме того, Moneyveo пятый раз возглавила национальный рейтинг «Украинская народная премия» в номинации «Сервис кредитов онлайн» категории «Бизнес и финансы».

«Ежедневно мы работаем над тем, чтобы сделать наше обслуживание не только более качественным, доступным, но и эмоционально интересным для клиентов. В 2021-м достижения Moneyveo были отмечены в нескольких национальных бизнес-рейтингах, в которых мы получили наивысшую оценку от украинских потребителей. Для меня это дополнительное признание качества наших продуктов и очередное подтверждение лидерских позиций компании на рынке», – комментирует коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

Октябрь. Манивео во второй раз попала в перечень 30-ти самых желанных для трудоустройства компаний в Украине. Рейтинг «Лучший бренд работодателя» был организован журналом «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».

Ноябрь. Moneyveo получила первенство за программу поддержки благополучия в команде Caring 360° в категории «Благополучие и Здоровье», в рамках всеукраинской ежегодной премии HR Pro Awards.

Декабрь. Манивео признана сервисом онлайн-кредитования года в международном фестивале-конкурсе «Выбор года 2021».

И в качестве итога достижений за год стало получение компанией золота и серебра в престижном конкурсе PaySpace Magazine Awards 2021. Moneyveo признана лучшим сервисом микрокредитования, а продукт Veocard занял второе место в категории “Лучший TechFin-проект”.

В Moneyveo отметили, что в ближайшем будущем намерены еще активнее улучшать клиентский сервис, планируют разработку новых продуктов и внедрение технологических фич.