Нагороди та досягнення Moneyveo за 2021 рік

У 2021 році фінансовій компанії Moneyveo вдалося підкорити нові вершини у бізнесі та вийти на наступний виток розвитку. Організація продовжила вдосконалювати клієнтський сервіс, трансформувати бізнес-культуру та процеси, утримуючи першість* у сфері небанківського онлайн-кредитування країни.

Доказом стабільної довіри споживачів до сервісу є постійне зростання клієнтської бази Moneyveo та отримання компанією перших позицій у національних бізнес-рейтингах. Які перемоги та досягнення Манівео зібрала у свою скарбничку цінностей за 2021 рік – докладніше у матеріалі.

Лютий. Компанію відзначено національною премією "Найкраща відповідь на COVID-19" від агенції "Вибір країни" за вагомий внесок у боротьбу з наслідками пандемії.

Березень. Першість у номінації Smart Finance у конкурсі Ukraine Smart Awards від CIS Events Group Ukrainе.

Незалежний портал Finance.ua назвав Манівео найкращою серед мікрофінансових онлайн-організацій України з погляду зручності та якості обслуговування.

Манівео зайняла перші позиції відразу в трьох номінаціях у digital-рейтингу мікрофінансових компаній журналу Banker.ua: «Топ найпопулярніші сайти МФО», «Топ мікрофінансові організації за кількістю брендових запитів», «Топ МФО за кількістю підписників у соціальних мережах» (дані зібрані за 2020 рік).

Квітень. Компанія отримала національний диплом та звання «Найкраще підприємство України 2020» у галузі «Фінанси» від Генеральної дирекції Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного управління та Науково-експертної ради Міжнародної програми «Лідери XXI століття».

Травень. Манівео вручили 3 нагороди в рамках щорічного конкурсу FinAwards, заснованого популярними сайтами про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua та Finance.ua. Компанія була визнана лідером своєї сфери – «Найкраща МФО онлайн», здобула першість у номінаціях: «Технології та інновації: МФО» і «Найкраща МФО з якості обслуговування клієнтів».

Moneyveo відзначили на Всеукраїнському конкурсі Leaders Fintech & Digital Banking – 2021 (золото в номінації «Найкращий сервіс онлайн-кредитування») від Міжнародного фінансового клубу «Банкиръ».

Дослідницьке експертне бюро "Гільдія Брендів" визнало компанію "Брендом року" 5-й рік поспіль у номінації "Фінанси/Бізнес/IT".

Moneyveo увійшла у топ 25 українських компаній-лідерів діджиталізації за версією бізнес-видання «Власть денег». Компанія отримала високу оцінку журі за впровадження інноваційних цифрових рішень у всі процеси діяльності, зокрема – стратегії digital 360.

Асоціація українських банків відзначила Moneyveo дипломом "Лідер небанківського споживчого кредитування онлайн".

Червень. Манівео разом із партнерами – транзакційним банком IBOX BANK, міжнародною платіжною системою Visa та логістичним оператором “Нова Пошта” – анонсувала випуск власної платіжної картки Veocard, першої на ринку небанківського онлайн-кредитування України.

«У 2021-му нам вдалося реалізувати декілька амбітних цілей. Однозначно найзначуще досягнення минулого року для нас – це випуск першої на небанківському ринку платіжної картки Veocard, який відбувся завдяки об'єднанню першокласних партнерів. Для мене кожна наша перемога – це не лише визнання успіху Манівео та високої якості послуг на ринку. Це визнання колосальної праці усієї команди.

Ми впроваджуємо інноваційні моделі управління та технології, виводимо на ринок успішні продукти, віримо в освіту та професійний розвиток. І 2021-й став у цьому сенсі особливим – мені вдалося створити нову школу кінестетичної бізнес-освіти – Growth School. Це унікальна комбінація класичної бізнес-освіти та коучингу студентів впродовж усього навчання.

Тому в новому році ми здивуємо вас не лише новими фічами – stay tuned!» – розповідає CEO Moneyveo Альона Андронікова.

А ще у червні компанію було визнано одним із найкращих роботодавців України згідно з дослідженням кадрового порталу grc.ua.

Липень. Moneyveo перемогла у 25-му престижному бізнес-рейтингу «Фінансовий Оскар», у номінації «Найкраща програма лояльності» – за створення найуспішнішої програми для залучення та утримання клієнтів. Рейтинг складено журналом "Бізнес".

Манівео також потрапила до «Топ-25 найкращих програм КСВ» за версією бізнес-видання «Власть денег».

Серпень. Компанія вдруге здобула престижну національну премію «Вибір країни».

«У 2021 році наша команда робила все для того, щоб користувач отримав ще зручніший сервіс фінансової допомоги. Кожна розробка, ідея спрямовані на покращення послуги та взаємодії з клієнтом. Нагороди, отримані Манівео, – це приємний бонус комплексної роботи та доказ того, що наші клієнти щодня роблять вибір залишатися з нами», – ділиться операційний директор Moneyveo Сергій Сінченко.

Крім того, у серпні організація приєдналася до Глобального договору ООН – стала частиною найбільшої у світі асоціації корпоративно відповідального бізнесу – мережі UN Global Compact.

Вересень. 7-а перемога компанії у національному рейтингу якості товарів та послуг "Зірка якості", отримання звання «Найкраще підприємство країни» у сфері небанківського онлайн-кредитування.

Крім того, Moneyveo вп'яте очолила національний рейтинг «Українська народна премія» в номінації «Сервіс кредитів онлайн» категорії «Бізнес та фінанси».

«Щодня ми працюємо над тим, щоб зробити наше обслуговування не лише якіснішим, доступнішим, а й емоційно цікавим для клієнтів. У 2021-му досягнення Moneyveo були відзначені у кількох національних бізнес-рейтингах, у яких ми отримали найвищу оцінку від українських споживачів. Для мене це додаткове визнання якості наших продуктів та чергове підтвердження лідерських позицій компанії на ринку», – коментує комерційний директор Moneyveo Максим Параска.

Жовтень. Манівео вдруге потрапила до переліку 30 найбажаніших для працевлаштування компаній в Україні. Рейтинг «Найкращий бренд роботодавця» був організований журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Листопад. Moneyveo здобула першість за програму підтримки благополуччя у команді Caring 360° у категорії «Благополуччя та Здоров'я», в рамках всеукраїнської щорічної премії HR Pro Awards.

Грудень. Манівео визнано сервісом онлайн-кредитування року у міжнародному фестивалі-конкурсі «Вибір року 2021».

І як результат досягнень за рік стало завоювання компанією золота і срібла в престижному конкурсі PaySpace Magazine Awards 2021. Moneyveo визнано найкращим сервісом мікрокредитування, а продукт Veocard зайняв друге місце в категорії "Найкращий TechFin-проєкт".

У Moneyveo зазначили, що найближчим часом мають намір ще активніше покращувати клієнтський сервіс, планують розробку нових продуктів та впровадження технологічних фіч