Наградные пистолеты Кивы вручили офицерам Нацгвардии

Наградные пистолеты народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, которые он вчера сдал в полицию, вручили двум участникам боевым действий, офицерам Национальной гвардии Украины. Вручал их министр внутренних дел Денис Монастырский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы МВД.

"Два боевых комбата, два героя получили сегодня наградное оружие, которое еще вчера принадлежало Илье Киви", - написал Монастырский.

По его словам, наградные пистолеты получили подполковники Нацгвардии - Назарий Ясинский и Сергей Сидорин.

"Боевой опыт у обоих с 2014 года. Эти командиры - гордость Национальной гвардии Украины, гордость нашего государства", - добавил министр.

Наградные пистолеты офицеры получили за героизм, проявленный при выполнении боевых задач в составе Антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

В декабре 2018 года разведгруппа подполковника Ясинского обнаружила в районе ООС диверсантов боевиков, которая двигалась к позициям одной из бригад Вооруженных сил Украины. Офицер отдал приказ открыть огонь, вынудив тем самым противника отступить.

Подполковник Сидорин в ноябре 2019 года организовал эвакуацию шестерых раненых украинских бойцов в районе поселка Новолуганское Донецкой области. Кроме того, во время операции в районе Светлодарской дуги офицеру удалось обустроить 9 новых огневых позиций, что позволило существенно выровнять линию ВСУ.