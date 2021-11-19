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Наградные пистолеты Кивы вручили офицерам Нацгвардии

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 20:15
Наградные пистолеты Кивы вручили офицерам Нацгвардии Фото: наградные пистолеты Кивы вручили офицерам Нацгвардии, участникам боевых действий (facebook.com/moden.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Наградные пистолеты народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, которые он вчера сдал в полицию, вручили двум участникам боевым действий, офицерам Национальной гвардии Украины. Вручал их министр внутренних дел Денис Монастырский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы МВД.

"Два боевых комбата, два героя получили сегодня наградное оружие, которое еще вчера принадлежало Илье Киви", - написал Монастырский.

По его словам, наградные пистолеты получили подполковники Нацгвардии - Назарий Ясинский и Сергей Сидорин.

"Боевой опыт у обоих с 2014 года. Эти командиры - гордость Национальной гвардии Украины, гордость нашего государства", - добавил министр.

Наградные пистолеты офицеры получили за героизм, проявленный при выполнении боевых задач в составе Антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

В декабре 2018 года разведгруппа подполковника Ясинского обнаружила в районе ООС диверсантов боевиков, которая двигалась к позициям одной из бригад Вооруженных сил Украины. Офицер отдал приказ открыть огонь, вынудив тем самым противника отступить.

Подполковник Сидорин в ноябре 2019 года организовал эвакуацию шестерых раненых украинских бойцов в районе поселка Новолуганское Донецкой области. Кроме того, во время операции в районе Светлодарской дуги офицеру удалось обустроить 9 новых огневых позиций, что позволило существенно выровнять линию ВСУ.

Напомним, 18 ноября Илья Кива сдал наградные пистолеты и разрешения на их хранение.

Отметим, 16 ноября МВД Украины лишило его права хранения и ношения наградного оружия.

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Министерство внутренних дел Украины Илья Кива Денис Монастырский
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