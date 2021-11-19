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Нагородні пістолети Ківи вручили офіцерам Нацгвардії

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 20:15
Нагородні пістолети Ківи вручили офіцерам Нацгвардії Фото: нагородні пістолети Ківи вручили офіцерам Нацгвардії, учасникам бойових дій (facebook.com/moden.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Нагородні пістолети народного депутата від ОПЗЖ Іллі Ківи, які він вчора здав в поліцію, вручили двом учасникам бойових дій, офіцерам Національної гвардії України. Вручав їх міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави МВС.

"Два бойових комбата, два герої отримали сьогодні нагородну зброю, яка ще вчора належала Іллі Ківі", - написав Монастирський.

За його словами, нагородні пістолети отримали підполковники Нацгвардії - Назарій Ясинський і Сергій Сидорін.

"Бойовий досвід у обох з 2014 року. Ці командири - гордість Національної гвардії України, гордість нашої держави", - додав міністр.

Нагородні пістолети офіцери отримали за героїзм, виявлений під час виконання бойових завдань у складі Антитерористичної операції (АТО) та операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

У грудні 2018 року розвідгрупа підполковника Ясинського виявила в районі ООС диверсантів бойовиків, яка рухалася до позицій однієї із бригад Збройних сил України. Офіцер наказав відкрити вогонь, змусивши цим противника відступити.

Підполковник Сидорін у листопаді 2019 року організував евакуацію шістьох поранених українських бійців у районі селища Новолуганське на Донеччині. Крім того, під час операції у районі Світлодарської дуги офіцеру вдалося облаштувати 9 нових вогневих позицій, що дозволило суттєво вирівняти лінію ЗСУ.

Нагадаємо, 18 листопада Ілля Ківа здав нагородні пістолети і дозволи на їх зберігання.

Зазначимо, 16 листопада МВС України позбавило його права зберігання та носіння нагородної зброї.

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Міністерство внутрішніх справ України Ілля Ківа Денис Монастирський
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