Нагородні пістолети Ківи вручили офіцерам Нацгвардії

Нагородні пістолети народного депутата від ОПЗЖ Іллі Ківи, які він вчора здав в поліцію, вручили двом учасникам бойових дій, офіцерам Національної гвардії України. Вручав їх міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави МВС.

"Два бойових комбата, два герої отримали сьогодні нагородну зброю, яка ще вчора належала Іллі Ківі", - написав Монастирський.

За його словами, нагородні пістолети отримали підполковники Нацгвардії - Назарій Ясинський і Сергій Сидорін.

"Бойовий досвід у обох з 2014 року. Ці командири - гордість Національної гвардії України, гордість нашої держави", - додав міністр.

Нагородні пістолети офіцери отримали за героїзм, виявлений під час виконання бойових завдань у складі Антитерористичної операції (АТО) та операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

У грудні 2018 року розвідгрупа підполковника Ясинського виявила в районі ООС диверсантів бойовиків, яка рухалася до позицій однієї із бригад Збройних сил України. Офіцер наказав відкрити вогонь, змусивши цим противника відступити.

Підполковник Сидорін у листопаді 2019 року організував евакуацію шістьох поранених українських бійців у районі селища Новолуганське на Донеччині. Крім того, під час операції у районі Світлодарської дуги офіцеру вдалося облаштувати 9 нових вогневих позицій, що дозволило суттєво вирівняти лінію ЗСУ.