Наглядова рада "Укрнафти" не підтримала концепцію розвитку Корецького

Зазначається, що стратегія розвитку Корецького включала збільшення кількості АЗС замість посилення видобутку нафти та газу, в цілому орієнтацію на імпорт палива. Своєю чергою, представники наглядової ради вказали на ризики залежності від імпорту пального.

Також, як пише видання, була розкритикована ідея придбання когенераційних установок у зв’язку з відсутністю технічного аналізу цих проектів і програма збільшення видобутку.

Крім того, фінансові показники компанії та неефективне використання державних коштів, виділених на преференції "Укрнафти", також викликали занепокоєння ради.

За даними видання, наглядова рада "Укрнафти" разом із керівництвом "Нафтогазу" розпочала пошук кандидатів на посаду нового директора компанії.

Нагадаємо, раніше зазначалось, що "Укрнафта" і "Укртатнафта" в касації вирішують питання нестачі нафти з Кременчуцького НПЗ.