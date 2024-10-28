Наблюдательный совет "Укрнафты" не поддержал концепцию развития Корецкого

Отмечается, что стратегия развития Корецкого включала в себя увеличение количества АЗС вместо усиления добычи нефти и газа, в целом ориентацию на импорт топлива. В свою очередь представители наблюдательного совета указали на риски зависимости от импорта горючего.

Также, как пишет издание, была подвергнута критике идея приобретения когенерационных установок в связи с отсутствием технического анализа этих проектов и программа увеличения добычи.

Кроме того, финансовые показатели компании и неэффективное использование государственных средств, выделенных на преференции "Укрнафты", также вызвали обеспокоенность совета.

По данным издания, наблюдательный совет "Укрнафты" вместе с руководством "Нафтогаза" начал поиск кандидатов на должность нового директора компании.

Напомним, ранее отмечалось, что "Укрнафта" и "Укртатнафта" в кассации решают вопросы нехватки нефти из Кременчугского НПЗ.