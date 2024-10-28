RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Наблюдательный совет "Укрнафты" не поддержал концепцию развития Корецкого

Фото: наблюдательный совет "Укрнафты" не поддержал концепцию развития Корецкого (ukrnafta.com)
Автор: Александр Мороз

Наблюдательный совет "Укрнафты", вновь сформированный состав которого впервые за все время собрался на очном заседании, отклонил концепцию развития компании, которую представил руководитель компании Сергей Корецкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фокус".

Отмечается, что стратегия развития Корецкого включала в себя увеличение количества АЗС вместо усиления добычи нефти и газа, в целом ориентацию на импорт топлива. В свою очередь представители наблюдательного совета указали на риски зависимости от импорта горючего.

Также, как пишет издание, была подвергнута критике идея приобретения когенерационных установок в связи с отсутствием технического анализа этих проектов и программа увеличения добычи.

Кроме того, финансовые показатели компании и неэффективное использование государственных средств, выделенных на преференции "Укрнафты", также вызвали обеспокоенность совета.

По данным издания, наблюдательный совет "Укрнафты" вместе с руководством "Нафтогаза" начал поиск кандидатов на должность нового директора компании.

Напомним, ранее отмечалось, что "Укрнафта" и "Укртатнафта" в кассации решают вопросы нехватки нефти из Кременчугского НПЗ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрнафта