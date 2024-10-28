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Наглядова рада "Укрнафти" не підтримала концепцію розвитку Корецького

Понеділок 28 жовтня 2024 12:28
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Наглядова рада "Укрнафти" не підтримала концепцію розвитку Корецького Фото: наглядова рада "Укрнафти" не підтримала концепцію розвитку Корецького (ukrnafta.com)
Автор: Олександр Мороз

Наглядова рада "Укрнафти", новосформований склад якої вперше за весь час зібрався на очному засіданні, відхилила концепцію розвитку компанії, яку представив керівник компанії Сергій Корецький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фокус".

Зазначається, що стратегія розвитку Корецького включала збільшення кількості АЗС замість посилення видобутку нафти та газу, в цілому орієнтацію на імпорт палива. Своєю чергою, представники наглядової ради вказали на ризики залежності від імпорту пального.

Також, як пише видання, була розкритикована ідея придбання когенераційних установок у зв’язку з відсутністю технічного аналізу цих проектів і програма збільшення видобутку.

Крім того, фінансові показники компанії та неефективне використання державних коштів, виділених на преференції "Укрнафти", також викликали занепокоєння ради.

За даними видання, наглядова рада "Укрнафти" разом із керівництвом "Нафтогазу" розпочала пошук кандидатів на посаду нового директора компанії.

Нагадаємо, раніше зазначалось, що "Укрнафта" і "Укртатнафта" в касації вирішують питання нестачі нафти з Кременчуцького НПЗ.

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