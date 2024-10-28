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Наблюдательный совет "Укрнафты" не поддержал концепцию развития Корецкого

Понедельник 28 октября 2024 12:28
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Наблюдательный совет "Укрнафты" не поддержал концепцию развития Корецкого Фото: наблюдательный совет "Укрнафты" не поддержал концепцию развития Корецкого (ukrnafta.com)
Автор: Александр Мороз

Наблюдательный совет "Укрнафты", вновь сформированный состав которого впервые за все время собрался на очном заседании, отклонил концепцию развития компании, которую представил руководитель компании Сергей Корецкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фокус".

Отмечается, что стратегия развития Корецкого включала в себя увеличение количества АЗС вместо усиления добычи нефти и газа, в целом ориентацию на импорт топлива. В свою очередь представители наблюдательного совета указали на риски зависимости от импорта горючего.

Также, как пишет издание, была подвергнута критике идея приобретения когенерационных установок в связи с отсутствием технического анализа этих проектов и программа увеличения добычи.

Кроме того, финансовые показатели компании и неэффективное использование государственных средств, выделенных на преференции "Укрнафты", также вызвали обеспокоенность совета.

По данным издания, наблюдательный совет "Укрнафты" вместе с руководством "Нафтогаза" начал поиск кандидатов на должность нового директора компании.

Напомним, ранее отмечалось, что "Укрнафта" и "Укртатнафта" в кассации решают вопросы нехватки нефти из Кременчугского НПЗ.

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