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Наглядова рада "Харківобленерго" звернулась до профільного комітету ВР через корупцію на підприємстві

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Понеділок 21 серпня 2023 11:31
Наглядова рада "Харківобленерго" звернулась до профільного комітету ВР через корупцію на підприємстві Фото: наглядова рада "Харківобленерго" звернулась до профільного комітету ВР (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Наглядова рада "Харківобленерго" заявила, що дії керівництва підприємства несуть пряму загрозу енергетичній стійкості прифронтового регіону та ставлять під сумнів можливість доцільного використання міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена наглядової ради підприємства Івана Герасимовича під час засідання комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За його словами, інвестори-міноритарії занепокоїлись станом справ в обленерго і виявили факти розкрадань. Ще у 2021 році до антикорупційного бюро було передано інформацію стосовно 22 епізодів на суму понад 380 млн грн.

Лише в травні поточного року НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно топ-менеджменту обленерго по 14 епізодам. Як приклад, член наглядової ради наводить закупівлю бетонних стовпів - якщо інші гравці на ринку закуповують їх в середньому по 3 тис. грн, то АТ "Харківобленерго" купляє їх вже по 5.

"Ми хочемо єдиного - щоб підприємство працювало, щоб менеджмент просто виконував свою роботу, а не крав. Коли є такі факти стосовно керівників, чи можуть вони управляти, тим паче під час війни? НАБУ порушує справи, ми піднімаємо питання перед іншими членами наглядової ради, з їх участю звертаємось до Міненерго. Багаторічна неприхована корупція - це вимагає відповідних заходів", - говорить член наглядової ради.

Своєю чергою, у комітеті визнали ситуацію кричущою і озвучили намір вплинути на державного регулятора з метою проведення внутрішнього аудиту.

Нагадаємо, частка держави в підприємстві становить 65%, трохи менш як 30% з грудня 2020 року належить промислово-інвестиційній групі "Смарт-Холдинг".

Раніше журналісти "Схем" помітили, що підприємство "приписує" мільйони спожитих кіловат приватним споживачам, а юридичним навпаки занижує.

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