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Набсовет "Харьковоблэнерго" обратился в профильный комитет ВР из-за коррупции на предприятии

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Понедельник 21 августа 2023 11:31
Набсовет "Харьковоблэнерго" обратился в профильный комитет ВР из-за коррупции на предприятии Фото: наблюдательный совет "Харьковоблэнерго" обратился в профильный комитет ВР (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Наблюдательный совет "Харьковоблэнерго" заявил, что действия руководства предприятия несут прямую угрозу энергетической устойчивости прифронтового региона и ставят под сомнение возможность целесообразного использования международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена наблюдательного совета предприятия Ивана Герасимовича на заседании комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

По его словам, инвесторы-миноритарии обеспокоились состоянием дел в облэнерго и выявили факты хищений. Еще в 2021 году в антикоррупционное бюро была передана информация относительно 22 эпизодов на сумму более 380 млн грн.

Только в мае текущего года НАБУ открыло уголовное производство по топ-менеджменту облэнерго по 14 эпизодам. Как пример, член наблюдательного совета приводит закупку бетонных столбов - если другие игроки на рынке закупают их в среднем по 3 тыс. грн, то АО "Харьковоблэнерго" покупает их уже по 5.

"Мы хотим единого - чтобы предприятие работало, чтобы менеджмент просто выполнял свою работу, а не воровал. Когда есть такие факты в отношении руководителей, могут ли они управлять, тем более во время войны? НАБУ возбуждает дела, мы поднимаем вопросы перед другими членами наблюдательного совета, с их участием обращаемся в Минэнерго. Многолетняя нескрываемая коррупция - это требует соответствующих мер", - говорит член набсовета.

В свою очередь, в комитете признали ситуацию вопиющей и озвучили намерение повлиять на государственного регулятора с целью проведения внутреннего аудита.

Напомним, доля государства в предприятии составляет 65%, чуть менее 30% с декабря 2020 года принадлежит промышленно инвестиционной группе "Смарт-Холдинг".

Ранее журналисты "Схем" заметили, что предприятие "приписывает" миллионы потребленных киловатт частным потребителям, а юридическим наоборот занижает.

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