Наглядова рада Агентства оборонних закупівель продовжила контракт з Безруковою на рік

Наглядова рада Агентства оборонних закупівель (АОЗ) ухвалила одноголосне рішення про продовження контракту з чинним директором Мариною Безруковою терміном на один рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби АОЗ.
Зазначається, що члени Наглядової ради також одностайно проголосували за ініціювання комплексного аудиту діяльності Агенції, з залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.
За даними АОЗ, цей аудит має охоплювати:
оцінку фінансової звітності;
аналіз управлінських та операційних процесів;
перевірку відповідності діяльності підприємства міжнародним стандартам, у тому числі стандартам HATO;
перевірку дотримання принципів прозорості та підзвітності.
Там також пообіцяли надати усю необхідну документацію та сприяти у проведенні комплексного аудиту.
"Вдячні Наглядовій раді за суб'єктність, одностайність, довіру та підтримку в реформуванні оборонних закупівель", - йдеться у дописі.
1 січня 2024 року АОЗ стала єдиною організацією у структурі Міністерства оборони, що закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ.
8 січня 2025-го відзвітувала, що у 2024 році Агенція знизила або принаймні втримала середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури, зокрема:
на снаряди калібру 155 мм — на 15%;
152 мм — на 23%;
125 мм — на 16%.
Це дозволило заощадити мільярди гривень, які було спрямовано на закупівлю додаткового озброєння для ЗСУ.
Безрукову призначили директором АОЗ наприкінці січня минулого року. До цього — із січня 2017 року вона працювала в НЕК Укренерго на посадах члена правління та директора з управління ланцюгами поставок.
Вона також має понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями, зокрема у США, Канаді, Європі, на Близькому Сході та у Африці.
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