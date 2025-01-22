Наглядова рада Агентства оборонних закупівель продовжила контракт з Безруковою на рік

Зазначається, що члени Наглядової ради також одностайно проголосували за ініціювання комплексного аудиту діяльності Агенції, з залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

За даними АОЗ, цей аудит має охоплювати:

оцінку фінансової звітності;

аналіз управлінських та операційних процесів;

перевірку відповідності діяльності підприємства міжнародним стандартам, у тому числі стандартам HATO;

перевірку дотримання принципів прозорості та підзвітності.

Там також пообіцяли надати усю необхідну документацію та сприяти у проведенні комплексного аудиту.

"Вдячні Наглядовій раді за суб'єктність, одностайність, довіру та підтримку в реформуванні оборонних закупівель", - йдеться у дописі.

1 січня 2024 року АОЗ стала єдиною організацією у структурі Міністерства оборони, що закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ.

8 січня 2025-го відзвітувала, що у 2024 році Агенція знизила або принаймні втримала середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури, зокрема:

на снаряди калібру 155 мм — на 15%;

152 мм — на 23%;

125 мм — на 16%.

Це дозволило заощадити мільярди гривень, які було спрямовано на закупівлю додаткового озброєння для ЗСУ.

Безрукову призначили директором АОЗ наприкінці січня минулого року. До цього — із січня 2017 року вона працювала в НЕК Укренерго на посадах члена правління та директора з управління ланцюгами поставок.

Вона також має понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями, зокрема у США, Канаді, Європі, на Близькому Сході та у Африці.