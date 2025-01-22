Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок продлил контракт с Безруковой на год

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) принял единогласное решение о продлении контракта с действующим директором Мариной Безруковой сроком на один год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы АОЗ.
Отмечается, что члены Наблюдательного совета также единогласно проголосовали за инициирование комплексного аудита деятельности Агентства, с привлечением международного совета аудиторов НАТО.
По данным АОЗ, этот аудит должен охватывать:
оценку финансовой отчетности;
анализ управленческих и операционных процессов;
проверку соответствия деятельности предприятия международным стандартам, в том числе стандартам HATO;
проверку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.
Там также пообещали предоставить всю необходимую документацию и содействовать в проведении комплексного аудита.
"Благодарны Наблюдательному совету за субъектность, единодушие, доверие и поддержку в реформировании оборонных закупок", - говорится в заметке.
1 января 2024 года АОЗ стала единственной организацией в структуре Министерства обороны, закупающей вооружение и военную технику для ВСУ.
8 января 2025-го отчиталась, что в 2024 году Агентство снизило или по крайней мере удержало средние цены на боеприпасы критической номенклатуры, в частности:
на снаряды калибра 155 мм - на 15%;
152 мм - на 23%;
125 мм - на 16%.
Это позволило сэкономить миллиарды гривен, которые были направлены на закупку дополнительного вооружения для ВСУ.
Безрукова была назначена директором АОЗ в конце января прошлого года. До этого - с января 2017 года она работала в НЭК Укрэнерго на должностях члена правления и директора по управлению цепочками поставок.
Она также имеет более 20 лет опыта в управлении цепочками поставок и развития партнерства с иностранными компаниями, в частности в США, Канаде, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
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