Нагляд за законністю рішень ОМС - вимога Ukraine Facility: коли він запрацює

За її словами, реформа децентралізації, що стартувала 10 років назад, з одного боку може вважатися, безсумнівно, успішною. Але для її подальшої реалізації надважливо вирішити ще два питання, які вже багато років актуальні, але при цьому не вирішуються.

Йдеться, зокрема, про розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою, а також про запровадження нагляду та забезпечення законності рішень ОМС та функцій МДА.

"Повномасштабне вторгнення підсвітило ті проблеми, які кі реформа децентралізації ще не вирішила. І це для нас шанс їх вирішити у тому числі і на законодавчому рівні. Йдеться про законопроєкт №4298 - про запровадження нагляду та забезпечення законності рішень ОМС та функцій МДА. А також про законопроєкт, якого ще немає, але він вкрай необхідний - про розподіл повноважень. Ми у ВР обговорюємо їх необхідність щонайменше 5 років. Так само, як і необхідність змін у адмініструванні місцевих податків. Втім, завдяки тому, що вони вписані в Ukraine Facility, вони нарешті будуть ухвалені", - зазначила парламентарка.

Йдеться, за її словами, про конкретні терміни. Так, законопроєкт №4298 буде ухвалений не пізніше, ніж у першому кварталі 2025 року. Він передбачає:

Запровадження системи нагляду за законністю рішень ОМС;

Надання головам МДА та їхнім заступникам статус державних службовців;

Оновлення процедури призначення та звільнення голів МДА;

Запровадження механізму кадрового резерву та конкурсу для кандидатів на посаду голови МДА.

"З законопроєктом про зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування», які стосуються розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою, дещо складніше, оскільки його ще немає. Втім, враховуючи те, що він також є одним з індикаторів Ukraine Facility, його ухвалення - питання часу. І дуже конкретного. Згідно з умовами програми, його потрібно ухвалити не пізніше 1 кварталу 2026 року", - підкреслила Шуляк.

Вона додала, що досить болючим для більшості органів місцевого самоврядування лишається і питання адміністрування місцевих податків, оскільки на сьогодні немає єдності у цьому питанні: приміські об'єднані територіальні громади прагнуть, щоб податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) сплачувався за місцем проживання суб‘єкту господарської діяльності, в той час як міська влада наполягає, щоб сплата відбувалася за місцем її ведення.

Втім, оскільки сьогодні немає технічної можливості для адміністрування ПДФО за місцем проживання - немає механізму реєстрації фізичних осіб, у Парламенті схиляються до варіанту сплати за місцем ведення господарської діяльності.

"Загалом, згідно з останніми опитуваннями 315 представників ОМС по всій Україні (крім тимчасово окупованих територій), 41% опитаних вважають можливим виконання функцій щодо адміністрування місцевих податків саме органами місцевого самоврядування. Неможливим такий варіант видається лише для 13% ОМС. Тому ми наразі розглядаємо всі можливості для перерозподілу адміністрування таким чином, щоб це було вигідно всім. І я впевнена, що в врешті зможемо знайти ту правильну конструкцію, коли займатися місцевими податками буде вигідно і податковій, і безпосередньо ОМС, які на сьогодні роблять все можливе для збільшення місцевих бюджетів", - підсумувала Шуляк.