Надзор за законностью решений ОМС – требование Ukraine Facility: когда он заработает

По ее словам, стартовавшая 10 лет назад реформа децентрализации с одной стороны может считаться, несомненно, успешной. Но для ее дальнейшей реализации важно решить еще два вопроса, которые уже много лет актуальны, но при этом не решаются.

Речь идет, в частности, о разграничении полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти в связи с изменением административно-территориального устройства, а также о введении надзора и законности решений ОМС и функций МГА.

"Полномасштабное вторжение подсветило те проблемы, которые реформа децентрализации еще не решила. И это для нас шанс их решить в том числе и на законодательном уровне. Речь идет о законопроекте №4298 – о введении надзора и обеспечении законности решений ОМС и функций МГА. А также о законопроекте, которого еще нет, но он крайне необходим – о распределении полномочий. Мы в ВР обсуждаем их необходимость не менее 5 лет. Равно как и необходимость изменений в администрировании местных налогов. Впрочем, благодаря тому, что они вписаны в Ukraine Facility, они, наконец, будут приняты", - отметила парламентария.

Речь идет, по ее словам, о конкретных сроках. Так, законопроект №4298 будет принят не позже, чем в первом квартале 2025 года. Он предполагает:

Введение системы надзора за законностью решений ОМС;

Предоставление главам ГГА и их заместителям статус государственных служащих;

Обновление процедуры назначения и увольнения председателей МГА;

Введение механизма кадрового резерва и конкурса для кандидатов на должность главы МГА.

"С законопроектом об изменениях в Закон Украины «О местном самоуправлении», касающихся разграничения полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти в связи с изменением административно-территориального устройства, несколько сложнее, поскольку его еще нет. Впрочем, учитывая то, что он также является одним из индикаторов Ukraine Facility, его принятие – вопрос времени. И очень конкретного. Согласно условиям программы, его нужно принять не позднее 1 квартала 2026 года", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что достаточно болезненным для большинства органов местного самоуправления остается и вопрос администрирования местных налогов, поскольку на сегодняшний день нет единства в этом вопросе: пригородные объединенные территориальные общины стремятся, чтобы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) уплачивался по месту жительства суб' екту хозяйственной деятельности, в то время как городская власть настаивает, чтобы уплата производилась по месту ее ведения.

Впрочем, поскольку сегодня нет технической возможности для администрирования НДФЛ по месту жительства – нет механизма регистрации физических лиц, в Парламенте склоняются к варианту уплаты по месту ведения хозяйственной деятельности.

"В целом, согласно последним опросам 315 представителей ОМС по всей Украине (кроме временно оккупированных территорий), 41% опрошенных считают возможным выполнение функций администрирования местных налогов именно органами местного самоуправления. Невозможным такой вариант представляется только для 13% ОМС. Поэтому мы рассматриваем все возможности для перераспределения администрирования таким образом, чтобы это было выгодно всем. И я уверена, что в конце концов сможем найти ту правильную конструкцию, когда заниматься местными налогами будет выгодно и налоговой, и непосредственно ОМС, которые на сегодняшний день делают все возможное для увеличения местных бюджетов", - подытожила Шуляк.