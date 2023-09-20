В Нагорном Карабахе под обстрелом погибли российские "миротворцы"

В Нагорном Карабахе, сегодня, 20 сентября, под обстрел попал автомобиль с российскими "миротворцами", они погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России.

"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского министерства, в результате обстрела российские военнослужащие, находившиеся в автомобиле, погибли.

По предварительным данным, обстрел велся из стрелкового оружия. Однако кто его вел, неизвестно. Сколько в машине было военных, ведомство также не уточнило.

Напомним, что сегодня, после более чем 30-летнего конфликта Армении и Азербайджана, непризнанная "республика", просуществовавшая 32 года капитулировала.

Согласно договоренностям, мятежный регион признает власти Азербайджана и будет реинтегрирован в его состав. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Детальнее о военных действиях читайте в материале "Обострение в Нагорном Карабахе: все подробности конфликта между Азербайджаном и Арменией".

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