У Нагірному Карабасі чергове загострення, є жертви

Як розповіли у відомстві, вони отримали інформацію про те, що дорогою Ханкенді-Халфалі-Туршсу будуть везти військове спорядження, боєприпаси та особовий склад з Вірменії в Азербайджан. Там тимчасово дислокований російський миротворчий контингент.

"Вранці 5 березня з метою перевірки інформації, що надійшла, підрозділи азербайджанської армії спробували затримати та перевірити транспортні засоби, що здійснюють незаконні військові перевезення. З протилежного боку відкрили вогонь, внаслідок перестрілки є загиблі та поранені з обох боків", - сказано в повідомленні.

В той же час, Эхо Кавказа пише, що влада невизнаного Нагірного Карабаху заявила, про обстріл автівки паспортно-візового відділу поліції азербайджанськіми військовими. Це призвило до загибелі трьох поліцейських та поранення одного військового.

Окрім цього у Нагірному Карабаху висунули звинувачення Азербайджану у порушенні режиму припинення вогню 2 та 3 березня.