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У Нагірному Карабасі чергове загострення, є жертви

Фото: село Фаррух (baku.ws)
Автор: Наталія Кава

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією навколо Нагірного Карабаху знову загострився. Сьогодні, 5 березня, там сталася чергова стрілянина, в результаті чого загинули люди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.

Як розповіли у відомстві, вони отримали інформацію про те, що дорогою Ханкенді-Халфалі-Туршсу будуть везти військове спорядження, боєприпаси та особовий склад з Вірменії в Азербайджан. Там тимчасово дислокований російський миротворчий контингент.

"Вранці 5 березня з метою перевірки інформації, що надійшла, підрозділи азербайджанської армії спробували затримати та перевірити транспортні засоби, що здійснюють незаконні військові перевезення. З протилежного боку відкрили вогонь, внаслідок перестрілки є загиблі та поранені з обох боків", - сказано в повідомленні.

В той же час, Эхо Кавказа пише, що влада невизнаного Нагірного Карабаху заявила, про обстріл автівки паспортно-візового відділу поліції азербайджанськіми військовими. Це призвило до загибелі трьох поліцейських та поранення одного військового.

Окрім цього у Нагірному Карабаху висунули звинувачення Азербайджану у порушенні режиму припинення вогню 2 та 3 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вірменія попросила президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном. І це стало викликом президенту Росії Володимиру Путіну, що свідчить про втрату контролю за регіональними союзниками.

При цьому в жовтні повідомлялося, що вірменська сторона готова продовжити мандат російських військових у Нагірному Карабаху одразу на 10-20 років.

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