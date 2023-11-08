Нагадати світу про жахи війни. Ястремська назвала головний мотив виступу за збірну України

Українська тенісистка Даяна Ястремська напередодні поєдинку проти збірної Нідерландів у Кубку Біллі Джин Кінг поділилася міркуваннями щодо головної мети вітчизняних спортсменів у час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTU .

23-річна одеситка розповіла про життя рідного міста під постійними ракетними обстрілами військ РФ. За її словами, регулярні атаки на мирні міста унеможливили якісну підготовку спортсменів.

"У такому становищі перебувають українські тенісисти, тоді як російські та білоруські мають усі можливості для повноцінних занять у себе вдома. І так, мені важко зрозуміти, чому в багатьох інших видах спорту їм заборонили брати участь у змаганнях, а WTA і АТР цього не зробили", – заявила Ястремська.

Окремо тенісистка нагадала про місію українських спортсменів. На міжнародній арені вони зобов'язані нагадувати іноземцям про реалії війни в Україні, щоб стимулювати підтримку з-за кордону.

"Я знаю, що останнім часом у світі починають забувати той жах, який зараз відбувається в Україні. Тому, моя особиста позиція, ми повинні користуватися кожною можливістю, щоб нагадати про війну", – додала Ястремська.