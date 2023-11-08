Напомнить миру об ужасах войны. Ястремская назвала главный мотив матчей в сборной Украины

Украинская теннисистка Даяна Ястремская накануне поединка против сборной Нидерландов в Кубке Билли Джин Кинг поделилась соображениями по поводу главной цели отечественных спортсменов во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU .

23-летняя одесситка рассказала о жизни родного города под постоянными ракетными обстрелами войск РФ. По ее словам, регулярные атаки на мирные города сделали невозможным качественную подготовку спортсменов.

"В таком положении находятся украинские теннисисты, тогда как у российских и белорусских есть все возможности для полноценных занятий у себя дома. И да, мне трудно понять, почему во многих других видах спорта им запретили участвовать в соревнованиях, а WTA и АТР этого не сделали", – заявила Ястремская.

Отдельно теннисистка напомнила о миссии украинских спортсменов. На международной арене они обязаны напоминать иностранцам о реалиях войны в Украине, чтобы стимулировать поддержку из-за границы.

"Я знаю, что в последнее время в мире начинают забывать ужас, который сейчас происходит в Украине. Поэтому, моя личная позиция, мы должны пользоваться каждой возможностью, чтобы напомнить о войне", - добавила Ястремская.