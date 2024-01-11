Нафтові та газові доходи РФ знизилися за підсумками 2023 року. Bloomberg розповіло деталі

Дефіцит бюджету Росії торік збільшився більше, ніж очікувалося, оскільки доходи від нафти і газу впали майже на чверть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що бюджетний дефіцит досяг 3,2 трлн рублів (36,1 млрд доларів), що відповідає 1,9% ВВП Росії.
Дефіцит збільшився, оскільки витрати перевищили прогнози на 11%. За даними Міністерства фінансів РФ, податки на нафту і газ - ключове джерело фінансування війни проти України - впали на 24% порівняно з минулим роком, але, як і раніше, становили майже третину загальних доходів бюджету минулого року.
"Потік нафтодоларів пішов на спад, оскільки ціни на російські барелі впали на тлі спаду на світовому ринку сирої нафти і посилення західних енергетичних санкцій", - пише видання.
Зниження державних доходів від нафти і газу чинить додатковий тиск на бюджет, тоді як Росія планує збільшити військові витрати майже на 70% у 2024 році.
Рішення Росії припинити більшу частину поставок трубопровідного газу в Європу призвело до зниження доходів бюджету від експортного мита на газ більш ніж на 65%.
Bloomberg пише, що щорічне падіння доходів від податку на видобуток газу на 35% минулого року відображає величезний непередбачений збір, який "Газпром" заплатив у другій половині 2022 року.
Уряд Росії також виплатив 2,9 трильйона рублів (32,7 млрд доларів) субсидій нафтовій промисловості торік, що ще більше знизило показник чистої виручки.
Прагнучи збільшити доходи, російський уряд у вересні вдвічі скоротив одну з субсидій нафтової промисловості. Цей крок призвів до дефіциту палива по всій Росії, що змусило уряд відновити повні субсидії і навіть ввести тимчасову заборону на експорт палива, щоб приборкати внутрішні ціни.
Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.
Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.
Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон готуються вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.
У грудні Bloomberg писало, що щомісячний дохід РФ від експорту нафти став більшим, ніж до вторгнення в Україну. Це підкреслює провал західних заходів щодо обмеження її військового бюджету.
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