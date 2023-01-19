Нафтова промисловість Росії зіткнеться із величезними проблемами, - глава МЕА

Як зазначив Біроль, усі міжнародні фірми, які допомогли російським нафтовим родовищам стати продуктивними, пішли із країни.

"У більш віддаленій перспективі я вважаю, що російська нафтова промисловість зіткнеться із величезними проблемами", - сказав він.

МЕА сильно переоцінило вплив західних санкцій на обсяги експорту російської нафти на початку вторгнення в Україну, заявивши, що ринки нафти можуть втратити до 3 млн. барелів на день.

Біроль сказав, що експорт російської нафти виявився "стійкішим", ніж прогнозувалося на початку минулого року, але він виявився правильним з точки зору "напрямку руху".

"Експорт нафти з Росії зараз скорочується, як ми і прогнозували, і продовжуватиме знижуватися в першому кварталі цього року і далі", - сказав він, додавши, що російська нафта та нафтопродукти продовжуватимуть купуватись в Азії, зокрема, в Індії та Китаї. .

Щодо граничних цін на російську продукцію, які можуть набути чинності наступного місяця, Біроль сказав, що його турбують постачання дизельного палива.

"Це виглядає трохи складніше, і я сподіваюся, що це не призведе до проблем та тісноти на товарних ринках, особливо для дизельного палива", - сказав він.