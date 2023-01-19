Нефтяная промышленность России столкнется с огромными проблемами, - глава МЭА

Способность России экспортировать нефть вызывает много вопросов из-за западных санкций, но также и в долгосрочной перспективе из-за ее собственных проблем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля агентству Reuters.
Как отметил Бироль, все международные фирмы, которые помогли российским нефтяным месторождениям стать продуктивными, ушли из страны.
"В более отдаленной перспективе я считаю, что российская нефтяная промышленность столкнется с огромными проблемами", - сказал он.
МЭА сильно переоценило влияние западных санкций на объемы экспорта российской нефти в начале вторжения на Украину, заявив, что рынки нефти могут потерять до 3 млн баррелей в день.
Бироль сказал, что экспорт российской нефти оказался более "устойчивым", чем прогнозировалось в начале прошлого года, но он оказался правильным с точки зрения "направления движения".
"Экспорт нефти из России сейчас сокращается, как мы и прогнозировали, и будет продолжать снижаться в первом квартале этого года и далее", - сказал он, добавив, что российская нефть и нефтепродукты будут продолжать покупаться в Азии, в частности, в Индии и Китае.
Что касается предельных цен на российскую продукцию, которые могут вступить в силу в следующем месяце, Бироль сказал, что его беспокоят поставки дизельного топлива.
"Это выглядит немного сложнее, и я надеюсь, что это не приведет к проблемам и тесноте на товарных рынках, особенно для дизельного топлива", - казал он.
Напомним, по данным МЭА, рекордные ценовые скидки на российскую нефть до 40 долларов за баррель по сравнению с сортом Brent сократили выручку Москвы на 3 млрд долларов до 12,6 млрд долларов в декабре 2022 года.
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