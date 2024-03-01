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Нафтова компанія "Роснефть" почала продаж активів у Німеччині, - Reuters

Архівне фото: Нафтова компанія "Роснефть" почала продаж активів у Німеччині (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський нафтовий гігант "Роснефть" починає продаж своїх німецьких активів і хоче завершити процес до вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після вторгнення Росії в Україну, у вересні 2022 року Берлін передав активи "Роснефти" в Німеччині, включно з головним берлінським нафтопереробним заводом PCK, під опіку.

Відтоді термін опіки було продовжено, а позов "Роснефти" про оскарження рішення Берліна торік було відхилено судом.

"Роснефть-Росія" зараз заявила, що почала процес продажів і хоче завершити його в період подальшого продовження опіки", - йдеться в заяві представника Міністерства економіки Німеччини.

Також німецькі урядовці хочуть перевірити цю, включно з подальшими правовими гарантіями. Основною метою їхніх дій залишається забезпечення енергопостачання, особливо безпека діяльності PCK Schwedt.

Оцінка активів "Роснефти" в Німеччині

Відносини між Росією і Заходом завалилися після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, і Німеччина зробила кроки зі зміцнення своєї енергетичної безпеки, відчувши, що раніше вона занадто сильно залежала від РФ.

Поточне піклування над німецькими активами "Роснефти" спливає 10 березня, а термін нового піклування встановлено ще на шість місяців.

Раніше ЗМІ оцінювали вартість активів "Роснефти" в Німеччині приблизно в 7 мільярдів доларів.

Доля НПЗ

"Роснефти" належить 54,17% НПЗ PCK Schwedt. Раніше Shell окремо оголосила про продаж своєї 37,5% частки в нафтопереробному заводі, який постачає більшу частину палива в Берлін, британській Prax Group.

Представник Міністерства економіки Німеччини відвідає нафтопереробний завод 8 березня і пояснить його співробітникам подальші кроки.

Ситуація з об'єктами "Роснефти" в Німеччині

У вересні 2022 року уряд Німеччини передав дочірні структури "Роснефти" в країні під управління Федерального мережевого агентства. Рішення було ухвалене через загрозу енергетичній безпеці країни.

У квітні 2023 року "Роснефть" подала позов проти уряду Німеччини щодо продовження опіки над її німецькими дочірніми компаніями і контролю над нафтопереробним заводом у Шведті.

Нещодавно стало відомо, що уряд Німеччини розглядає ймовірність націоналізації підприємств російської державної компанії "Роснефть", зокрема четвертого за величиною нафтопереробного заводу в місті Шведт.

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