На нафтопроводі "Дружба" у Польщі стався витік

Як зазначила прес-служба оператора, було негайно припинено перекачування на пошкодженій ділянці. Нафту було перенаправлено через іншу ділянку трубопроводу.

На місце інциденту були направлені аварійні служби PERN та Державна пожежна служба. Ділянка була захищена, і ремонтні роботи були негайно дозволені для безпечного продовження.

У PERN зауважили, що причини витоку не відомі і будуть розслідуватися внутрішньою комісією. Відомо, що ділянка, на якій стався витік, постачала нафту до нафтопереробного заводу в Німеччині.

Чим важливий нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" має важливе значення через свій масштаб і вплив на енергетичну безпеку Європи. Зокрема, "Дружба" забезпечувала транспортування великих обсягів російської нафти до країн Європи. Ця система є основним джерелом нафтопостачання для кількох країн, зокрема Угорщини, Словаччини, Чехії, Польщі та Німеччини.

Також варто зауважити, що Росія використовувала "Дружбу" як політичний важіль у відносинах із ЄС, Україною та Білоруссю.

Однак через вторгнення РФ в Україну та санкції ЄС значення "Дружби" зменшується. Попри це нафтопровід все ще має важливе значення, наприклад, для Угорщини.