Нафтогазові санкції в дії: падіння економіки Росії очікується вже цього року
Санкції проти нафтогазового сектору Росії призведуть до падіння економіки країни-агресора. Це станеться вже найближчим часом.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна сказала Світлана Романко, засновниця Razom We Stand.
"Я скажу так, що в найближчий рік точно (відчуємо реальне падіння економіки РФ - ред.)", - сказала вона.
За її словами, якщо Євросоюз запровадить повну заборону на російський газ, як він планує це зробити до 24 лютого, "тоді РФ втратить повністю європейський преміальний ринок до кінця і не буде ні скраплений газ постачати, ні ніякий".
"Звісно, якщо Україна перекриє транзит російської нафти через південну гілку нафтопроводу "Дружба", ми трохи поможемо Європі, і це дає нам дуже великі шанси", - додала вона.
Як зазначила Романко, "Турецький потік" не так багато газу зараз транспортує. "І можна його, я впевнена, дотиснути американськими зокрема санкціями, санкціями "Великої сімки". Бо Туреччина, ми теж розуміємо її політичну позицію. Самі вони цей потік не перекриють", - сказала експертка.
Вона наголосила, що в наступні 5 років Росія не зможе ніяк, ні матеріально, ні фінансово, ні інфраструктурно побудувати нові обхідні газопроводи, наприклад завершити "Силу Сибіру", "бо обмежений доступ технологій, в тому числі до скрапленого газу".
За її словами, якщо Росія раптом надумає вкластись в таку програшну справу, ці видатки заберуть від воєнної економіки.
"Але Китай не потребує СПГ. Тому це не станеться. Японія вже навіть для них зроблені винятки в санкціях все ще по газу, тому що вони дуже залежні, але Японія починає відмовлятися. Вони теж розуміють, що з Росією не можна мати ніяких справ", - додала Романко.
Нагадаємо, п'ятирічний контракт "Нафтогазу" з "Газпромом" закінчився 1 січня 2025 року. Україна перекрила газовий вентиль 1 січня о 07:00, позбавивши Москву приблизно 5-7 млрд доларів доходів на рік.
Але Україна продовжує транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини, Угорщини та Чехії. За оцінками Центру Разумкова, це дає Москві близько 6 млрд євро доходів на рік.
Крім того, США 10 січня оголосили про нові масштабні санкції проти російського енергетичного сектору. Це зроблено з метою перешкодити Москві в її війні з Україною, позбавивши її мільярдів доларів на місяць.