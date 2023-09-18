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У "Нафтогазі" уточнили, як платити за доставку газу

Фото: "Нафтогаз" повідомив про те, як платити за доставку газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У державній компанії "Нафтогаз України" надали роз’яснення щодо оплати за доставку газу в Київський області. Сервіс 104.ua компанії "Твой Газзбут" вже не актуальний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь представника "Нафтогазу" у Facebook.

"Згаданий сервіс 104.ua більше не є актуальним у Вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" повідомили, що особові рахунки клієнтів АТ "Київоблгаз", тариф на розподіл газу, банківські реквізити для оплати залишаються незмінними. Оплату за послуги розподілу газу необхідно проводити до 20 числа поточного місяця. Переплата перед АТ "Київоблгаз", зберігається та може бути використана як оплата майбутніх періодів.

"Змінюються лише способи передачі показань лічильників. З 1 по 5 число кожного місяця зробити це можна в особистому кабінеті gas.ua, натиснувши кнопку "Передати показання", у чат-боті GASUA у вайбер, телеграм та месенджері Фейсбук, також натиснувши кнопку "Передати показання", - йдеться в повідомленні.

Перехід споживачів до "Нафтогазу"

Нагадаємо, що у червні підприємства "Київоблгаз", "Житомиргаз" і "Львівгаз" перейшли під державне управління Групи "Нафтогаз".

Тоді у прес-службі "Нафтогазу" повідомили, що у зв’язку з переходом АТ "Київоблгаз", АТ "Житомиргаз" та АТ "Львівгаз" до Групи "Нафтогаз", усі клієнти  будуть отримувати сервіси обліку від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Зокрема, щомісяця з 28 по 5 число показання газового лічильника необхідно передавати за допомогою особистого кабінету my.gas.ua, у чатботах Viber чи Telegram або через SMS-повідомлення. Будь-які інші сервіси обліку не є коректними та працювати не будуть.

Раніше, з метою стабілізації енергетичної сфери уряд довірив Групі "Нафтогаз" керувати пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств, що входили в орбіту Дмитра Фірташа (компанія "Твой Газзбут").

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