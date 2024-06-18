У "Нафтогазі" повідомили, скільки газу вже закачали до ПСГ на зиму

За даними прес-служби, цей обсяг відповідає плану підготовки запасів до наступного опалювального сезону.

"Всі наші підприємства продовжують роботу в штатному режимі", - сказав голова НАК Олексій Чернишов.

Таким чином, на сьогодні обсяг газу в українських ПСГ перевищує 9 млрд кубометрів, додали в прес-службі.

Без російського транзиту

Нагадаємо, контракт на транзит російського газу закінчується у 2024 році. Українська влада неодноразово заявляла, що не планує продовжувати контракт.

У 2023 році було проведено стрес-тест української газотранспортної системи та підземних газових сховищ. Випробування показали, що система може функціонувати без транзиту.