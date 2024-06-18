RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Нафтогазе" сообщили, сколько газа уже закачали в ПХГ на зиму

Фото: в ПХГ Украины уже закачали 1,6 млрд кубометров газа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 17 июня в украинские подземные газовые хранилища (ПХГ) уже закачали около 1,6 млрд кубометров газа, что на 390 млн кубометров превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы, этот объем соответствует плану подготовки запасов к следующему отопительному сезону.

"Все наши предприятия продолжают работу в штатном режиме", - сказал глава НАК Алексей Чернышев.

Таким образом, на сегодняшний день объем газа в украинских ПХГ превышает 9 млрд кубометров, добавили в пресс-службе.

Без российского транзита

Напомним, контракт на транзит российского газа истекает в 2024 году. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать контракт.

В 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ. Испытания показали, что система может работать без транзита.

 

Если транзита российского газа с 2025 года не будет, мощности ГТС будут задействованы для транспортировки природного газа из Европы в ПХГ во время сезона накачки и обратно в осенне-зимний период.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПХГТранзит газа