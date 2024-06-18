В "Нафтогазе" сообщили, сколько газа уже закачали в ПХГ на зиму

По данным пресс-службы, этот объем соответствует плану подготовки запасов к следующему отопительному сезону.

"Все наши предприятия продолжают работу в штатном режиме", - сказал глава НАК Алексей Чернышев.

Таким образом, на сегодняшний день объем газа в украинских ПХГ превышает 9 млрд кубометров, добавили в пресс-службе.

Без российского транзита

Напомним, контракт на транзит российского газа истекает в 2024 году. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать контракт.

В 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ. Испытания показали, что система может работать без транзита.