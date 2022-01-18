В "Нафтогазе" заявили, что ожидают кадровых решений и сотрудничают с полицией в борьбе с коррупцией

НАК "Нафтогаз Украины" сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ) и Национальной полицией Украины в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Для "Нафтогаза" как для национальной компании чрезвычайно важны развитие Украины, где коррупция является исключением, а не правилом, и где есть неотвратимость наказания за коррупцию. Такие же принципы являются определяющими для всех предприятий, входящих в группу "Нафтогаз". Нарушили ли закон сотрудники АО "Укргаздобыча", определит суд", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

По данным компании, национальная компания проведет анализ обстоятельств принятия их на работу в 2016-2017 годах и системы принятия соответствующих управленческих решений в АО "Укргаздобыча".

"Правление национальной компании подало на рассмотрение в Кабинет Министров Украины и Министерство экономики Украины предложения по кадровым изменениям в АО "Укргаздобыча" еще 7 декабря 2021 года и с тех пор ожидает принятия решения", - подчеркнули в "Нафтогазе".