UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В "Нафтогазе" заявили, что ожидают кадровых решений и сотрудничают с полицией в борьбе с коррупцией

Автор: Наталия Гурковская

НАК "Нафтогаз Украины" сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ) и Национальной полицией Украины в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Для "Нафтогаза" как для национальной компании чрезвычайно важны развитие Украины, где коррупция является исключением, а не правилом, и где есть неотвратимость наказания за коррупцию. Такие же принципы являются определяющими для всех предприятий, входящих в группу "Нафтогаз". Нарушили ли закон сотрудники АО "Укргаздобыча", определит суд", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

По данным компании, национальная компания проведет анализ обстоятельств принятия их на работу в 2016-2017 годах и системы принятия соответствующих управленческих решений в АО "Укргаздобыча".

"Правление национальной компании подало на рассмотрение в Кабинет Министров Украины и Министерство экономики Украины предложения по кадровым изменениям в АО "Укргаздобыча" еще 7 декабря 2021 года и с тех пор ожидает принятия решения", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила должностных лиц "Укргаздобычи" на масштабной коррупционной схеме, где должностные лица требовали 400 тыс. грн взятки за беспрепятственное выполнение тендерных соглашений с частной компанией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины