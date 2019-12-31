ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Нафтогазе" сомневаются в запуске "Северного потока - 2" в 2020

Новости » Политика     31.12.2019 - 15:21
В "Нафтогазе" сомневаются в запуске "Северного потока - 2" в 2020
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Коболев отметил, что объем транзит газа в следующем году может быть больше минимально гарантированного

Глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что сомневается в запуске российского газопровода "Северный поток - 2" в 2020 году. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Российская Федерация на сегодняшний день не имеет судна, которое помогло бы достроить газопровод.

"Я ожидаю, что в следующем году ввести "Северный поток-2" в эксплуатацию не удастся. Мне сложно комментировать технологический прогресс Российской Федерации, но по информации, которой я владею, Россия сейчас не имеет судна, которое могло бы достроить "Северный поток - 2", - сказал Коболев.

Брифінг Коболєва

Україна уклала з Росією контракт на транзит газу. Брифінг голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва — показуємо наживо

Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 31 грудня 2019 р.

Напомним, Вашингтон дал месяц компаниям-подрядчикам газопровода "Северный поток-2" на прекращение работ. В Государственном департаменте подчеркнули, что Россия использует новый газопровод как инструмент поддержки своей агрессии против Украины.

Позже в швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения американских санкций. В компании также добавили, что судна, которые занимались укладкой труб газопровода, покинули регион работ в Балтийском море и готовятся к работе на другом проекте.

Украина и Россия подписали газовый контракт: все детали В ЕС поприветствовали подписание контракта на транзит газа между Украиной и РФ
Новости Украины Андрей КоболевСеверный поток-2Нафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь