В "Нафтогазе" сомневаются в запуске "Северного потока - 2" в 2020

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Коболев отметил, что объем транзит газа в следующем году может быть больше минимально гарантированного

Глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что сомневается в запуске российского газопровода "Северный поток - 2" в 2020 году. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Российская Федерация на сегодняшний день не имеет судна, которое помогло бы достроить газопровод.

"Я ожидаю, что в следующем году ввести "Северный поток-2" в эксплуатацию не удастся. Мне сложно комментировать технологический прогресс Российской Федерации, но по информации, которой я владею, Россия сейчас не имеет судна, которое могло бы достроить "Северный поток - 2", - сказал Коболев.

Брифінг Коболєва Україна уклала з Росією контракт на транзит газу. Брифінг голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва — показуємо наживо Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 31 грудня 2019 р.

Напомним, Вашингтон дал месяц компаниям-подрядчикам газопровода "Северный поток-2" на прекращение работ. В Государственном департаменте подчеркнули, что Россия использует новый газопровод как инструмент поддержки своей агрессии против Украины.

Позже в швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения американских санкций. В компании также добавили, что судна, которые занимались укладкой труб газопровода, покинули регион работ в Балтийском море и готовятся к работе на другом проекте.