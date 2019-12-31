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У "Нафтогазі" сумніваються у запуску "Північного потоку - 2" у 2020

Новини » Політика     31.12.2019 - 15:21
У "Нафтогазі" сумніваються у запуску "Північного потоку - 2" у 2020
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв зазначив, що обсяг транзит газу в наступному році може бути більше мінімально гарантованого

Голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що сумнівається у запуску російського газопроводу "Північний потік - 2" у 2020 році. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Російська Федерація на сьогоднішній день не має судна, яке допомогло б добудувати газопровід.

"Я очікую, що в наступному році ввести "Північний потік-2" в експлуатацію не вдасться. Мені складно коментувати технологічний прогрес Російської Федерації, але за інформацією, якою я володію, Росія зараз не має судна, яке могло б добудувати "Північний потік - 2", - сказав Коболєв.

Брифінг Коболєва

Україна уклала з Росією контракт на транзит газу. Брифінг голови правління Нафтогазу Андрея Коболєва — показуємо наживо

Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 31 грудня 2019 р.

Нагадаємо, Вашингтон дав місяць компаніям-підрядникам газопроводу "Північний потік-2" на припинення робіт. У Державному департаменті підкреслили, що Росія використовує новий газопровід як інструмент підтримки своєї агресії проти України.

Пізніше у швейцарської компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення американських санкцій. У компанії також додали, що судна, які займалися укладанням труб газопроводу, покинули регіон робіт в Балтійському морі і готуються до роботи на іншому проекті.

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Новини України Андрій КоболєвСеверный поток-2Нафтогаз України
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