В "Нафтогазе" рассказали, сколько запасов газа осталось в хранилищах

Сейчас в ПХГ находится 8,4 млрд куб. м газа

Запасов газа в Украине хватит до конца отопительного периода. В целом на сегодня в подземных хранилищах газа (ПХГ) находится на 0,3 млрд кубометров газа больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Укрины".

"Если и второй месяц весны решит удивить нас морозами, то запасов газа хватит. Сейчас в ПХГ находится 8,4 млрд куб. м газа, что на 0,3 млрд куб. м газа больше, чем на эту дату прошлого года. А на пятницу прогнозируют уже +1 - +3", - говорится в сообщении.

Сподіваємось, квітень не прийдеться зимувати. Але якщо і другий місяць весни вирішить здивувати нас морозами, то запасів газу вистачить.Зараз в ПСГ заходиться 8,4 млрд куб. м газу, що на 0,3 млрд ку. м газу більше, ніж на цю дату минулого року. А на п'ятницю прогнозують вже +1-3. pic.twitter.com/YlVU74ranZ — Нафтогаз України (@NaftogazUK) March 22, 2018

Напомним, по состоянию на 13 марта 2018 года запасы газа в подземных газовых хранилищах составили 8,9 млрд куб. м, что на 0,7 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Ранее сообщалось, что Украина по состоянию на 17 марта 2018 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 49,3% (на 8 млрд 361,5 млн куб. м) - до 8 млрд 612,22 млн куб. м.