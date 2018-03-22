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У "Нафтогазі" розповіли, скільки запасів газу залишилось у сховищах

НовиниЕнергетика    22.03.2018 - 15:23
Фото: газ (pxhere.com)
Фото: газ (pxhere.com)

Зараз в ПСГ заходиться 8,4 млрд куб. м газу

 Запасів газу в Україні вистачить до кінця опалювального періоду. Загалом на сьогодні у підземних сховищах газу (ПСГ) знаходиться на 0,3 млрд кубометрів газу більше, аніж за аналогічний період минулого року, повідомили у прес-службі НАК "Нафтогаз Укрїни".

"Якщо і другий місяць весни вирішить здивувати нас морозами, то запасів газу вистачить. Зараз в ПСГ заходиться 8,4 млрд куб. м газу, що на 0,3 млрд куб. м газу більше, ніж на цю дату минулого року. А на п'ятницю прогнозують вже +1 - +3", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 13 березня 2018 року запаси газу в підземних газових сховищах становили 8,9 млрд куб. м, що на 0,7 млрд куб. м більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Раніше повідомлялося, що Україна за станом на 17 березня 2018 року знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 49,3% (на 8 млрд 361,5 млн куб. м) - до 8 млрд 612,22 млн куб. м.

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Теги: газ
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