В "Нафтогазе" рассказали, что будет с ценой на газ с мая 2022 года

"Какая будет цена по этим годовым контрактам? Ну, во-первых, даже сейчас цены разные. "Нафтогаз" создал балансирующую группу и в рамках балансирующей группы мы предлагаем поставщикам на оптовом рынке для потребностей населения газ по 7,42 гривен/кубометр", - заявил Витренко.

По его словамм, НАК продает все по одной цене, на равных условиях, а дальше перепродают все по разным ценам.

"Мы это мониторим, если честно, показываем даже в правительстве, депутатам, регулятору. Но у нас нет полномочий с этим что-то делать. Кроме того, у нас рынок. Мы продали по оптовой цене всем одинаково, а дальше они продают, как хотят", - рассказал он.

Витренко добавил, что перепродают по очень разным ценам - 7,88, 7,18, но есть и по 13,5, как в Херсоне.

"Поэтому точно мы не можем сказать, какая будет цена в мае. Каждый будет ставить свою цену, даже если мы будем предлагать одинаковую цену на оптовом рынке", - добавил он.