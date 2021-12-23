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В "Нафтогазе" рассказали, что будет с ценой на газ с мая 2022 года

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 09:35
В "Нафтогазе" рассказали, что будет с ценой на газ с мая 2022 года Фото: глава "Нафтогаза" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)сы
Автор: Анастасия Рокитна

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что будет с ценой на газ с мая 2022 года. НАК продает все по одной цене, на равных условиях.

Об этом Витренко заявил в интервью РБК-Украина.

"Какая будет цена по этим годовым контрактам? Ну, во-первых, даже сейчас цены разные. "Нафтогаз" создал балансирующую группу и в рамках балансирующей группы мы предлагаем поставщикам на оптовом рынке для потребностей населения газ по 7,42 гривен/кубометр", - заявил Витренко.

По его словамм, НАК продает все по одной цене, на равных условиях, а дальше перепродают все по разным ценам.

"Мы это мониторим, если честно, показываем даже в правительстве, депутатам, регулятору. Но у нас нет полномочий с этим что-то делать. Кроме того, у нас рынок. Мы продали по оптовой цене всем одинаково, а дальше они продают, как хотят", - рассказал он.

Витренко добавил, что перепродают по очень разным ценам - 7,88, 7,18, но есть и по 13,5, как в Херсоне.

"Поэтому точно мы не можем сказать, какая будет цена в мае. Каждый будет ставить свою цену, даже если мы будем предлагать одинаковую цену на оптовом рынке", - добавил он.

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