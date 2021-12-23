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У "Нафтогазі" розповіли, що буде з ціною на газ з травня 2022 року

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 09:35
У "Нафтогазі" розповіли, що буде з ціною на газ з травня 2022 року Фото: голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, що буде з ціною на газ з травня 2022 року. НАК продає все за однією ціною, на рівних умовах.

Про це Вітренко заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Яка буде ціна за цими річними контрактами? Ну, по-перше, навіть зараз ціни різні. "Нафтогаз" створив балансуючу групу і в рамках балансуючої групи ми пропонуємо постачальникам на оптовому ринку для потреб населення газ по 7,42 гривень/кубометр", - заявив Вітренко.

За його словами, НАК продає все за однією ціною, на рівних умовах, а далі перепродують все за різними цінами.

"Ми це моніторимо, якщо чесно, показуємо навіть в уряді, депутатам, регулятору. Але у нас немає повноважень з цим щось робити. Крім того, у нас ринок. Ми продали за оптовою ціною всім однаково, а далі вони продають, як хочуть", - розповів він.

Вітренко додав, що перепродують за дуже різними цінами - 7,88, 7,18, але є і по 13,5, як у Херсоні.

"Тому точно ми не можемо сказати, яка буде ціна в травні. Кожен буде ставити свою ціну, навіть якщо ми будемо пропонувати однакову ціну на оптовому ринку", - додав він.

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Ціна на газ Юрій Вітренко
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