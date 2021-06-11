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В "Нафтогазе" проходят обыски по делу на 2,7 млрд гривен

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Киев, Пятница 11 июня 2021 15:44
В "Нафтогазе" проходят обыски по делу на 2,7 млрд гривен Фото: в "Нафтогазе" проходят обыски (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

Государственная фискальная служба пришла с обысками в помещение НАК "Нафтогаз". Обыски проводятся по делу об уклонении должностными лицами компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд гривен.

Об этом речь идет на странице ГФС в Facebook.

Как рассказали РБК-Украина в "Нафтогазе", компания сотрудничает со следователями.

"Сотрудничаем со следственными органами. Сейчас уточняем детали", - сказал директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский.

По данным фискалов, начиная с октября 2015 года и по сей день, должностные лица "Нафтогаза" не завершили процедуру таможенного оформления газа, который приобрели у "Газпрома". В результате государственный бюджет не получил 2,7 млрд гривен НДС.

"Производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в ГТС Украины, однако "Нафтогаз" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующих актов приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются", - добавили в ДФС.

Как утверждают фискалы, они имеют доказательства, которые говорят о факте уклонения от уплаты налогов. В частности, ГФС имеет доказательства того, что должностные лица НАК не передавали в таможню полный пакет документов для таможенной очистки природного газа.

"В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям как должностных лиц "Нафтогаза", так и Энергетической таможни ГФС. Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена в ходе судебно-экономической экспертизы", - отметили в ГФС.

Напомним, в начале июня обыски проводились в Министерстве энергетики, а также офисах облгазов по всей Украине. Правоохранители расследуют злоупотребление на 1,5 млрд гривен, совершенное бывшими должностными лицами Минэнергоугля.

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