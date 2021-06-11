В "Нафтогазе" проходят обыски по делу на 2,7 млрд гривен

Государственная фискальная служба пришла с обысками в помещение НАК "Нафтогаз". Обыски проводятся по делу об уклонении должностными лицами компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд гривен.

Об этом речь идет на странице ГФС в Facebook .

Как рассказали РБК-Украина в "Нафтогазе", компания сотрудничает со следователями.

"Сотрудничаем со следственными органами. Сейчас уточняем детали", - сказал директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский.

По данным фискалов, начиная с октября 2015 года и по сей день, должностные лица "Нафтогаза" не завершили процедуру таможенного оформления газа, который приобрели у "Газпрома". В результате государственный бюджет не получил 2,7 млрд гривен НДС.

"Производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в ГТС Украины, однако "Нафтогаз" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующих актов приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются", - добавили в ДФС.

Как утверждают фискалы, они имеют доказательства, которые говорят о факте уклонения от уплаты налогов. В частности, ГФС имеет доказательства того, что должностные лица НАК не передавали в таможню полный пакет документов для таможенной очистки природного газа.

"В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям как должностных лиц "Нафтогаза", так и Энергетической таможни ГФС. Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена в ходе судебно-экономической экспертизы", - отметили в ГФС.