В "Нафтогазе" прогнозируют повышение цены на газ осенью

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Цена на газ может вырасти на 40%

Осенью этого года цена на газ может существенно возрасти. В "Нафтогазе" прогнозируют, что стоимость "голубого топлива" повысится почти на 40%.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Коболева, сейчас рынок действительно показывает, что осенью цена на газ повысится.

"Но, будет ли (рост цены - ред.) таким, или не будет, трудно предвидеть, но мы в "Нафтогазе" делаем все для того, чтобы наше ценообразование было максимально прозрачным и максимально справедливым", - добавил он.

Коболев также отметил, что в последние годы украинский рынок газа стал дешевле из-за прямого импортного паритета.

"Все трейдеры понимают, что на рынке существует конкуренция. Эта конкуренция, собственно говоря, и сделала цену на газ очень привлекательной и очень низкой", - подытожил глава "Нафтогаза".

Напомним, ранее "Нафтогаз" увеличил годовую цену на газ для населения; цена на газ выросла на почти 46% по сравнению с предыдущим месяцем.